ТРЕЗИНИ ДОМЕНИКО АНДРЕА

Крупнейший русский архитектор начала XVIII века. Главный архитектор и инженер строящегося Санкт-Петербурга. Работал в стиле петровского барокко. Его учеником был известный архитектор М.Г. Земцов .

Биография

О жизни Доменико Трезини до его приезда в Россию в 1703 году известно немного. Некоторое время архитектор жил и работал в Дании, был женат на Джованне ди Вейтис, которую не взял с собой в Россию. В 1708 году Трезини женился во второй раз. Уже третья жена – Мария Карлотта – подарила ему четверых сыновей (Иосифа, Иоакима, Георгия и Матфея) и дочь Катарину. В 1720-х годах зодчий поселился в своем собственном доме на Васильевском острове (до того он жил в Греческой слободе).

Похоронен знаменитый архитектор на кладбище при церкви св. Сампсония (сейчас Сампсониевский собор), его могила не сохранилась.

Творчество

В 1706 году под руководством Трезини была начата перестройка Петропавловской крепости в камне. Одной из важнейших его построек здесь было здание Петропавловского собора (1712-1733) с огромной колокольней высотой 122,5 метра, завершающейся шпилем с фигурой летящего ангела. Строительство началось именно с колокольни. Она должна была стать городским высотным ориентиром и служить наблюдательной башней, с которой можно было легко обозревать строительство нового города. Подчинение церковного сооружения новым задачам, что было столь нехарактерно для русского зодчества, связь колокольни с решением градостроительных планов, сдержанность и простота ее внешнего и внутреннего облика делают эту постройку характерным памятником начала XVIII века.

Другой значительной работой Трезини в Петропавловской крепости являются Петровские ворота (1717-1718), образец триумфальных сооружений, связанных с победой России в Северной войне . Изначально Петровские ворота были деревянными. При реконструкции на новых каменных воротах был сохранен деревянный резной рельеф.

Для размещения административных учреждений новой столицы Доменико Трезини возвел здание Двенадцати коллегий (1722-1734). Оно разделено на двенадцать частей, каждая из которых подчеркнута выступом и имеет самостоятельную кровлю. Отдельные звенья объединены между собой галереями первого этажа, охватывающими всю длину здания. До наших дней сохранилась одна из галерей. Решение фасадов здания было простым: два верхних этажа были объединены общими лопатками и слабовыступающими пилястрами.

Помимо этих сооружений, зодчий выстроил Летний дворец Петра I в Летнем саду (1710-1714), расширил Зимний дворец Петра уже для Екатерины I (1726-1727). Трезини руководил постройкой Александро-Невской лавры (1717-1722), комплекса каменных строений, составивших симметричный ансамбль между Невой и Черной речкой. Он построил также форт Кроншлот на острове Котлин (1704).

По указанию Петра Трезини также создавал типовые проекты городских жилых домов и пригородных дач (1717-1721), отличавшиеся скромным декоративным убранством, сочетанием ордерных элементов с барочными деталями.

Память

В феврале 2014 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Доменико Трезини работы скульптора П.П. Игнатьева. В честь зодчего в северной столице была названа площадь. Она находится между Университетской набережной, 5-й и 6-й линиями Васильевского острова.