ТРЕЗИНИ ДОМЕНИКО АНДРЕА
Крупнейший русский архитектор начала XVIII века. Главный архитектор и инженер строящегося Санкт-Петербурга. Работал в стиле петровского барокко. Его учеником был известный архитектор М.Г. Земцов.
Биография
О жизни Доменико Трезини до его приезда в Россию в 1703 году известно немного. Некоторое время архитектор жил и работал в Дании, был женат на Джованне ди Вейтис, которую не взял с собой в Россию. В 1708 году Трезини женился во второй раз. Уже третья жена – Мария Карлотта – подарила ему четверых сыновей (Иосифа, Иоакима, Георгия и Матфея) и дочь Катарину. В 1720-х годах зодчий поселился в своем собственном доме на Васильевском острове (до того он жил в Греческой слободе).
Похоронен знаменитый архитектор на кладбище при церкви св. Сампсония (сейчас Сампсониевский собор), его могила не сохранилась.
Творчество
В 1706 году под руководством Трезини была начата перестройка Петропавловской крепости в камне. Одной из важнейших его построек здесь было здание Петропавловского собора (1712-1733) с огромной колокольней высотой 122,5 метра, завершающейся шпилем с фигурой летящего ангела. Строительство началось именно с колокольни. Она должна была стать городским высотным ориентиром и служить наблюдательной башней, с которой можно было легко обозревать строительство нового города. Подчинение церковного сооружения новым задачам, что было столь нехарактерно для русского зодчества, связь колокольни с решением градостроительных планов, сдержанность и простота ее внешнего и внутреннего облика делают эту постройку характерным памятником начала XVIII века.
Другой значительной работой Трезини в Петропавловской крепости являются Петровские ворота (1717-1718), образец триумфальных сооружений, связанных с победой России в Северной войне. Изначально Петровские ворота были деревянными. При реконструкции на новых каменных воротах был сохранен деревянный резной рельеф.
Для размещения административных учреждений новой столицы Доменико Трезини возвел здание Двенадцати коллегий (1722-1734). Оно разделено на двенадцать частей, каждая из которых подчеркнута выступом и имеет самостоятельную кровлю. Отдельные звенья объединены между собой галереями первого этажа, охватывающими всю длину здания. До наших дней сохранилась одна из галерей. Решение фасадов здания было простым: два верхних этажа были объединены общими лопатками и слабовыступающими пилястрами.
Помимо этих сооружений, зодчий выстроил Летний дворец Петра I в Летнем саду (1710-1714), расширил Зимний дворец Петра уже для Екатерины I (1726-1727). Трезини руководил постройкой Александро-Невской лавры (1717-1722), комплекса каменных строений, составивших симметричный ансамбль между Невой и Черной речкой. Он построил также форт Кроншлот на острове Котлин (1704).
По указанию Петра Трезини также создавал типовые проекты городских жилых домов и пригородных дач (1717-1721), отличавшиеся скромным декоративным убранством, сочетанием ордерных элементов с барочными деталями.
Память
В феврале 2014 года в Санкт-Петербурге был торжественно открыт памятник Доменико Трезини работы скульптора П.П. Игнатьева. В честь зодчего в северной столице была названа площадь. Она находится между Университетской набережной, 5-й и 6-й линиями Васильевского острова.