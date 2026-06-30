ТРЕВЕНЕН ДЖЕЙМС

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни Джеймса Тревенена известно немного. Родился он 1 января 1760 г. в графстве Корнуолл (Англия). Получил военное образование. Был слушателем Королевской военно-морской академии (Портсмут).

После окончания академии и присвоения ему чина мичмана поступил на службу на «HMS Resolution», которым командовал Дж. Кук. Исполнял обязанности топографа и штурмана.

Первые экспедиции

Т. – участник третьего кругосветного плавания Дж. Кука. Цель похода заключалась в поиске северо-западного прохода из Европы к странам Востока. Отряд на двух кораблях покинул порт в июле 1776 г., посетил центральную часть Тихого океана, открыл ряд о-вов архипелагов Кука и Гавайского, добрался до побережья Орегона в марте 1778 г. Совершая плавание у Берингова пролива, Дж. Кук и команда натолкнулись на ледяной покров и повернули назад, вернувшись к Гавайским островам.

Дальнейшая карьера

По окончании плавания в 1780 г. Т. был повышен до лейтенанта и перешел на службу к Дж. Монтегю, затем – к Дж. Кингу. На этой работе он находился вплоть до окончания войны за независимость США.

На русской службе

Неудачная попытка поступить на службу в Британское Адмиралтейство в 1787 г. привела Т. к решению заняться морскими путешествиями. Придуманный им план по объезду Камчатки, Японии и Северного Китая пришелся по душе Екатерине II, которая направила к Т. посланника с приглашением в Россию. В конце 1787 г. Т. прибыл в российскую столицу.

Первую русскую кругосветную экспедицию должен был возглавить Г.И. Муловский. Однако она так и не состоялась ввиду начала русско-турецкой войны.

Т. был зачислен на службу в Российский флот. Участник Русско-шведской войны 1788 – 1790 гг. Командовал «Родиславом» в битве у о-ва Гогланд, затем – отрядом из четырех линейных кораблей и пяти фрегатов, захвативших береговые батареи в Барезунде. Удостоен наград и чина капитана 1-го ранга.

В битве под Выборгом в июле 1790 г. командовал 66-пушечным кораблем «Не тронь меня». 4 июля 1790 г. получил смертельное ранение и с почестями похоронен в Кронштадте 9 августа 1790 г.