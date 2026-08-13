ТРЕТЬЯКОВЫ

Третьякóвы — купеческий род, происходит из Малого Ярославца Калужской губернии. Елисей Мартынович Т. (ок. 1710–1783), купец 3-й гильдии, прибыл в Москву в 1774. Торговал льном, пуговицами. Успехов достиг его внук, Михаил Захарович Т. (1801–1850): торговал хлебом, дровами, полотнами и холстами, владел красильней. Жена (1831) Александра Даниловна Борисова (1812–1899), 9 детей. Наиболее известны старшие сыновья Павел и Сергей.

Т. Павел Михайлович (14[26].12.1832, Москва — 04[16].12.1898, Москва) — предприниматель, общественный деятель, коллекционер, благотворитель, меценат, коммерции советник (1880), действительный член Санкт-Петербургской Академии художеств (АХ) (1893). Потомственный почетный гражданин (1856), почетный гражданин Москвы (1896). Купец 1-й гильдии. Получил домашнее образование. Жена — Вера Николаевна Мамонтова (1844–1899), двоюродная сестра С. И. Мамонтова . Совладелец торгового дома «П. и С. Братья Третьяковы и В. Д. Коншин» (1860), торговал изделиями из льна, хлопка и шерсти; совместно с братом, В. Д. Коншиным и К. Я. Кашиным учредил Товарищество «Новая Костромская льняная мануфактура», один из директоров правления (1866); один из учредителей Московского купеческого банка (1866); член Московского отделения Совета торговли и мануфактур (1868–1889) и др.

С 1850-х собирал произведения русского искусства, поддерживал передвижников. В его собрание входили полотна И. И. Левитана, В. И. Сурикова, В. А. Серова и др. В августе 1892 Т. передал в дар Москве свои картины и коллекцию брата; Московская городская дума назначила его попечителем галереи, в которой в 1899 было свыше 3,3 тыс. произведений. Являлся действительным членом Московского отделения Русского музейного общества (с 1860), членом комитета Московского общества любителей художеств (1864–1897) и др.; был «Почетным вольным общником» АХ (1868).

Т. Сергей Михайлович (19[31].01.1834, Москва — 25.07[06.08].1892, Петергоф) — предприниматель, общественный деятель, коллекционер, благотворитель, меценат, коммерции советник (1875), действительный статский советник с правом на потомственное дворянство (1883). Потомственный почетный гражданин (1856). Получил домашнее образование. Женился в 1856 на Елизавете Сергеевне Мазуриной (1837–1860), сын Николай (1857–1896); в 1868 — на Елене Андреевне Матвеевой (1846 — после 1917). Совладелец торгового дома «П. и С. братья Треть­яковы и В. Коншин», соучредитель и один из директоров правления Товарищества «Новая Костромская льняная мануфактура». Гласный Московской городской думы (1866–1892), Московского губернского земского собрания (1866–1881), член Московского отделения Совета торговли и мануфактур (1868). Московский городской голова (1877–1881). Издавал «Художественный журнал» (1881–1887). В 1870-х начал коллекционировать западноевропейскую живопись: Ж. Л. Давида, Т. Жерико и Э. Делакруа, К. Коро и др. По завещанию Т. коллекция в 1892 передана в дар Москве. Один из учредителей и в 1867–1889 директор Московского отделения Русского музейного общества. Субсидировал строительство Храма Христа Спасителя, деятельность Московской консерватории. Председатель Московского общества любителей художеств (1889–1892).

Лит. : Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве М., 1993; Юденкова Т. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Треть­яковы. Мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. М., 2020. Чернова М. Н. Павел Третьяков. Основатель великой галереи. М., 2023. А. В. Володько.