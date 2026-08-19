ТРЕТЬЯКОВА Марина Владимировна

Родилась в 1961 г. Окончила Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Франческо Соранцо как представитель венецианской дипломатии рубежа XVI – XVII в. (Московский государственный педагогический институт, 1995).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всемирной истории историко-филологического факультета Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета (ранее Арзамасский государственный педагогический институт).

Область интересов : История Венеции XVI в., венецианская дипломатия.

Сочинения: К вопросу о венециано-испанских отношениях второй половины XVI-начала XVII вв. // Дискус. проблемы российской истории: Матер. III межвуз. конференции. Арзамас, 1998;

Богатые и бедные в Лондоне // Англия и Уэльс в период позднего средневековья. Арзамас, 1999. (в соавт.);

Франческо Соранцо – венецианский патриций XVI века // Человек XVI столетия. М., 2000;

Английская тема в донесениях венецианских послов XVI-XVII вв. // Англия и Европа: проблемы истории и историографии. Арзамас, 2001;

Основатели Английской Московской компании и попытки проникновения венецианцев на Восток // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2002;

Праздники и культ государства в Венеции // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 2;

К вопросу о маршрутах венецианских послов // Политическая жизнь Зап. Европы: античность, средние века, новое время. Арзамас, 2004. Вып. 3.