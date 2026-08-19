ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский предприниматель, банкир, политический деятель.

Семья.

Сын Н.С. Третьякова , внук московского городского головы С.М. Третьякова , внучатый племянник П.М. Третьякова. Рано осиротел, вместе с братом и тремя сестрами воспитывался матерью. Окончил физ.-мат. факультет Московского университета (1905). Стал единственным наследником семейных предприятий обеих ветвей Третьяковых в Костроме и Москве.

В 22-летнем возрасте был утвержден председателем правления вновь учрежденного Товарищества «Новой Костромской льняной мануфактуры», владевшего крупнейшей в отрасли льноперерабатывающей фабрикой (5,5 тыс. рабочих), в 1905 провел реорганизацию ее технической части, поручив управление мужу сестры, переехавшему в Кострому.

Содиректор правлений: фабрично-торгового Товарищества «Третьяков Ник. и Ко» (с 1899), торг. д. под фирмой «Третьяковы П. и С., братья и Коншин В.» и брезентной фабрики на Якиманской наб., 16.

В 1910-е стал близким сотрудником П.П. Рябушинского, входил в руководство ряда предприятий финансово-промышленной группы Рябушинского—Третьякова: состоял в правлении Торгового дома под фирмой «Братья Рябушинские, С.Н. Третьяков и Ко», был председатель правления созданного на его основе «Русского акционерного льнопромышленного общества» (РАЛО, осн. в 1912 с целью замещения иностранных компаний в экспорте русского льна-сырца), чл. правления Т-ва «Гаврило-Ямской мануфактуры льняных изделий А.А. Локалова» и несколько др., приобретенных компаньонами в 1910-е предприятий.

Отмечая его вклад в совместное дело, М.П. Рябушинский, возглавлявший наблюдательный совет РАЛО, писал: «Нам не хватало профессиональной опытности льнопромышленника, Третьякову и Ко – нашей инициативы и денег. Решили действовать сообща». Соучредитель, чл. совета Московского банка (осн. в 1912, известен как Банк Рябушинских). Гласный МГД (1909—12, 1917). В 1912—17 гг. избирался старшиной Биржевого комитета Московской биржи, в 1916—17, в период обострения болезни П.П. Рябушинского, являясь тов. пред., фактически возглавлял текущую работу этой самой авторитетной представит. организации деловой буржуазии Центрального промышленного района.

В годы Первой мировой войны был товарищем председателя и с 1915 – председателем Московского военно-промышленного комитета, товарищ председателя (А.И. Гучков) Центрального Военно-промышленного комитета.

Политическая деятельность.

Не состоял в партии, но в 1909 г. был избран в МГД при поддержке октябристов.

В 1912 г. вместе с др. представителями либерально-оппозиционных предпринимательских кругов Москвы во главе с П.П. Рябушинским участвовал в создании Партии прогрессистов (преемницы Партии мирного обновления), был избран чл. ЦК. Весной—осенью 1917 г. активно проявил себя в общественной жизни Москвы, сотрудничал во многих вновь учрежденных организациях. Избирался товарищем председателя исполкома Комитета общественных организаций Москвы, состоял тов. пред. (П.П. Рябушинский) Всерос. союза торговли и промышленности («Протосоюз», основанного в марте 1917; с авг. 1919 его руководящие органы пребывали в Ростове-на-Дону); в сентябре—октябре 1917 г. входил в 3-й состав коалиционного Временного правительства как «министр без портфеля», возглавлял экономический блок правительственных учреждений – председатель Всероссийского экономического совета и Главного экономического комитета. Был арестован большевиками в Зимнем дворце 26 октября 1917 г. и заключен в Петропавловскую крепость, затем освобожден.

Гражданская война.

С февраля 1918 г. находился в Финляндии, осенью 1918 жил в Киеве, участвовал в предпринимательских инициативах Рябушинских, создавших на юге России три банка и несколько торгово-посреднических контор. Принимал участие в Белом движении: состоял в должности зам. пред. Союза гос. объединения России (пред. П.Н. Милюков), в нояб. 1918 представлял торгово-промышленную группу на Ясском совещании с представителями стран Антанты и позже на переговорах в Париже и Лондоне. В мае 1919 г. адмиралом А.В. Колчаком был приглашен участвовать в борьбе с большевиками и налаживании экономической деятельности в Сибири, через США перебрался в Омск и Иркутск, где вместе с П.А. Бурышкиным вошел во Временное Сибирское правительство: был мин. торговли и пром-сти, позже – управляющим министерством иностранных дел, зам. пред.

В эмиграции.

С января 1920 г. в эмиграции. Жил во Франции, где стал одним из организаторов и заместителем председателя Российского торгово-промышленного и финансового союза. В 1921 был одним из руководителей Русского комитета помощи голодающим России, с 1924 — Русского комитета объединенных организаций. Разочаровался в политической деятельности и перспективах эмиграции, чему способствовали испытываемые им серьёзные финансовые затруднения и пристрастие к алкоголю, приведшее к попытке самоубийства. Зарабатывал на жизнь в качестве сотрудника журнала «Иллюстрированная Россия», жена продавала парфюмерию, дочь занималась изготовлением дамских шляпок.

В 1929 г. бывший товарищ Третьякова в «колчаковском» министерстве торговли и промышленности Александр Окороков осуществил его вербовку в качестве агента ОГПУ (с 1934 — НКВД). После вербовки Третьяков получил оперативный псевдоним «Иванов». На средства ОГПУ Третьяков снял три квартиры в здании в Париже, где располагалась штаб-квартира РОВС и затем сдал часть помещений этой организации, испытывавшей финансовые трудности, по крайне низкой цене. В квартирах были установлены прослушивающие устройства, которые позволяли НКВД находиться в курсе планов руководства РОВС. Когда в 1937 г. при участии другого агента НКВД, генерала Н. В. Скоблина был похищен председатель РОВС генерал Е. К. Миллер, то Третьяков помог Скоблину избежать ареста и скрыться.

Во время немецкой оккупации Франции в 1942 г. Третьяков был арестован гестапо, которое обнаружило в его квартире аппаратуру для прослушивания и установило, что он являлся советским агентом. Он был отправлен в концлагерь Ораниенбург, где был расстрелян 16 апреля 1944 г.