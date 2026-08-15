ТРЕТЬЯКОВ Петр Николаевич

Археолог.

Окончил историко-лингвистический факультет ЛГУ (1930). Кандидат исторических наук (1938, без защиты диссертации). Докторская: «К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии н.э.» (1945). Профессор (1946). Член-корр. АН СССР (1958).

Научно-технический, научный, старший научный сотрудник (1927-41, 1945-50), ученый секретарь (1934-35), заместитель директора (1940-41), заведующий ЛО ИИМК (1945-46). Доцент ЛГУ (1934-41). Участник Великой Отечественной войны . Консультант Отдела науки Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) (1946-50). Профессор АОН при ЦК ВКП (б) (1947-50). Директор Института славяноведения АН СССР (1951-59).

Под его руководством и авторском участии были изданы «История Польши» (М., 1954. Т. 1) и «История Чехословакии» (М., 1956. Т. 1). Главный редактор журнала «Вопросы истории» (1950-53). Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института археологии (1959-76), профессор ЛГУ (1966-70). Отстаивал автохтонную теорию происхождения славян.

Сочинения:

Восточнославянские племена. М.-Л., 1948 (2-е изд. М., 1953);

Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.-Л., 1966;

Археологические культуры и этнические общности. Л., 1969;

У истоков древнерусской народности. Л., 1970;

По следам древнеславянских племен. Л., 1982.