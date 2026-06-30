ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Российский купец-предприниматель, благотворитель, меценат, знаток и собиратель произведений отечественного изобразительного искусства, основатель и владелец общедоступной художественной галереи в Москве. Брат Сергея Михайловича Третьякова (1834-1892).

Павел Михайлович Третьяков происходил из старинного, но небогатого купеческого рода. Отец - Михаил Захарович Третьяков (1801 -1850) , мать – Ольга Даниловна Борисова (1812-1899). В семье было девять детей, Павел был старшим. Все дети Третьяковых получили хорошее домашнее образование, сыновья с малых лет помогали отцу в торговых делах и ведении документов.

К концу 1840-х годов Третьяковы владели пятью торговыми лавками в Москве. В 1850 году после смерти отца братья Павел и Сергей Третьяковы стали наследниками всего имущества. В 1851 году ими был куплен новый просторный дом в Москве, бывшее владение купцов Шестовых в Толмачах, который впоследствии послужил основным зданием для Третьяковской галереи.

Расширение предпринимательской деятельности Третьяковых шло по линии производства и переработки льна. В 1866 году П. М. Третьяков объединил несколько костромских льнозаводов и учредил «Товарищество Большой Костромской льняной мануфактуры». Костромские льняные фабрики давали основной доход семье, позволяя также вкладывать деньги в благотворительность.

В 1865 году Павел Михайлович Третьяков женился на Вере Николаевне Мамонтовой (1844-1899), дочери московского купца-откупщика Николая Федоровича Мамонтова. Вера Николаевна приходилась двоюродной сестрой Савве Ивановичу Мамонтову , известному железнодорожному промышленнику, меценату, создателю Русской частной оперы и Абрамцевского художественного кружка . Вера Николаевна получила прекрасное домашнее образование, была музыкально одаренной девушкой. Она стала Павлу Михайловичу единомышленником и другом. Брак Третьяковых был долгим и счастливым. Павел Михайлович Третьяков писал однажды своей жене: «Искренно от всей души благодарю Бога и тебя, что мне довелось сделать тебя счастливой, впрочем, тут большую вину имеют дети: без них не было бы полного счастья!» В 1887 году большую дружную семью постигло несчастье: умер от скарлатины сын, восьмилетний Иван, всеобщий любимец и надежда отца. Остались четыре дочери и сын Михаил, страдавший серьезным заболеванием.

Третьяковы жили очень открыто. В их доме бывали многие выдающиеся деятели культуры и искусства того времени: художники, музыканты, критики, архитекторы, литераторы, театральные деятели. Третьяковы принимали у себя И.С. Тургенева, П.И. Чайковского, А.Г. Рубинштейна , И.Е. Репина, И.Н. Крамского , В.М. Васнецова , В.Г. Перова , В.Д. Поленова и многих других. Со многими из этих людей Третьяковы были по-настоящему дружны. В этой семье много путешествовали и по России, и за границей. Везде Павел Михайлович в первую очередь стремился познакомиться с художественной жизнью посещаемых городов и стран.

В предпринимательской среде он пользовался огромным авторитетом и уважением. Выполнял разнообразные общественные обязанности, избирался на ответственные должности. На доходы со своего капитала он помогал нуждающимся, поддерживал людей искусства, приобретал картины. Делом всей его жизни была забота о Московском Арнольдовском училище для глухонемых. Третьяков был одним из главных его устроителей и деятельным попечителем. В 1890-е годы он состоял также в попечительских советах Коммерческого училища, Александровского коммерческого училища. Часто делал различные единовременные пожертвования, помогал финансово одаренным людям науки и искусства. Так, П. М. Третьяков оказал материальную помощь экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая, поддерживал И.В. Цветаева в создании Музея изящных искусств в Москве. Активное участие Павел Михайлович принимал в деятельности Московского художественного общества, всячески помогал Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества.

Будучи человеком состоятельным, Третьяков был чрезвычайно скромен в быту. Вся его жизнь была расписана буквально по минутам, и большую ее часть он проводил в трудах на благо общества. Главным делом его жизни стало собирание коллекции картин и создание национальной галереи.

Все началось с того, что в 1854 году П.М. Третьяков купил на «развалах» у Сухаревской башни свои первые десять картин: это были работы старых голландских мастеров. А в 1856 году его коллекция уже пополнилась картиной Н.Г. Шильдера «Искушение» и Работой В.Г. Худякова «Финляндские контрабандисты». Это были жанровые полотна отечественных живописцев, которые легли в основание будущей знаменитой коллекции Третьякова. В отличие от многих коллекционеров своего времени, Третьяков ставил целью своей деятельности не приватное обладание художественными ценностями, а собирание целостной коллекции произведений, которые явились бы гордостью национального искусства и могли быть доступны как можно более широким слоям населения. «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях», - писал Третьяков в письме к Кошелеву.

Его программным документом стало завещательное письмо 1860 года, в котором он изложил свои принципы и завещал свой основной капитал - «сто пятьдесят тысяч рублей серебром <…> на устройство художественного музеума или общественной картинной галереи». И далее всю свою жизнь П.М. Третьяков следовал поставленной цели.

Сам Павел Михайлович обладал тонким художественным вкусом и особым чутьем на таланты. Картины он присматривал на выставках и непосредственно в мастерских художников. Порой, приобретая неизвестное полотно начинающего живописца, Третьяков безошибочно угадывал в нем будущего корифея живописи, а в картине – шедевр национального искусства. Так произошло, например, при покупке коллекционером «Девушки, освещенной солнцем» В.А. Серова, или «Видения отроку Варфоломею» М.В. Нестерова . В основу его коллекции ложились, в основном, картины его современников. Многим живописцам Третьяков помогал материально, создавая им, тем самым, благоприятные условия для свободного творчества и развития таланта. Можно сказать, что деятельность Третьякова-коллекционера и его личный художественный вкус благотворно сказались в целом на формировании русской художественной школы второй половины XIX века.

Наиболее полно и разнообразно в галерее были представлены такие мастера русской живописи, как В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Левитан , В.А. Серов. Часто коллекция пополнялась целыми собраниями произведений, как это случилось, например, с «Туркестанской серией» В.В. Верещагина , этюдами А.А. Иванова и В.Д. Поленова. Так же попали к Третьякову многочисленные эскизы росписей Владимирского собора в Киеве, сделанные В.М. Васнецовым.

Позднее коллекция П. М. Третьякова стала пополняться выдающимися работами мастеров русской живописи XVIII – первой половины XIX в. Еще одним его направлением стало собирание произведений древнерусской живописи, оформившихся в 1890-е годы в отдельную коллекцию. В эти же годы было положено начало собранию произведений скульптуры.

Важную роль в своей галерее он отводил пейзажу, представленному работами Л.Ф. Лагорио , А.П. Боголюбова, М.К. Клодта , И.И. Шишкина , И.И. Левитана.

В конце 1860-х годов Третьяков задумал создать портретную галерею выдающихся современников, к работе над которой были привлечены замечательные портретисты В.Г. Перов и И.Н. Крамской. Так в галерее появились знаменитые портреты А.Н. Островского , Ф.М. Достоевского , В.И. Даля , И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого , С.Т. Аксакова , Н.А. Некрасова .

Расположение картин в галерее соответствовало вкусам и принципам П.М. Третьякова. Более того, часто он сам непосредственно производил развеску картин в экспозиции.

Со временем растущая коллекция перестала помещаться в залах дома в Лаврушинском переулке, и в 1872— 1892 годах к особняку четырежды делали специальные пристройки. Музей разрастался, количество посетителей увеличивалось. В 1885 году в залах галереи побывало уже порядка тридцати тысяч человек. Популярность галереи стремительно росла, и она стала одной из главных достопримечательностей города: побывать в ней стремились гости первопрестольной со всех уголков России и зарубежные посетители.

В 1892 году, после смерти Сергея Михайловича Третьякова, галерею пополнили два зала собрания западной живописи, завещанные коллекционером брату для его музея. В том же году Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар городу Москве. Продолжая пополнять коллекцию теперь уже национального музея, он трудился также и над изучением и систематизированием ее фондов. Результатом этой работы стали каталоги галереи, издававшиеся с 1893 года.

До последних дней своей жизни Третьяков заботился о своем детище: ходил по выставкам и мастерским, делал приобретения, развешивал картины в залах.

Павел Михайлович Третьяков умер в декабре 1898 года и был погребен на Даниловском кладбище в Москве. Его супруга пережила его лишь на четыре месяца. В 1948 году прах Третьякова был перенесен на Новодевичье кладбище.

Государственная Третьяковская галерея на данный момент является обладателем одного из лучших и крупнейших собраний отечественного изобразительного искусства и одним из самых посещаемых музеев мира.