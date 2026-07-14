ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Рождение республики

В результате франко-прусской войны Наполеон III и его армия под Седаном сдались в плен. 3 сентября 1870 г. в Париже начались протесты, которые закончились 4 сентября низложением французского императора и созданием временного правительства. Толпа провозгласила республику.

Правительство народной обороны сумело организовать несколько армий, оборонявших Париж в связи с наступлением немецкой армии.

Новое правительство приняло ряд законов в интересах населения, например, предоставило отсрочку уплаты квартирных денег и взысканий по векселям в Париже.

Капитуляция Франции и новая власть

27 октября 1870 г. 120-тысячная армия во главе с Базеном капитулировала. 31 октября в Париже началось восстание. Инсургенты захватили ратушу и членов правительства, но вскоре были оттеснены гвардией.

28 января 1871 г. Париж капитулировал. Решением Правительства народной обороны 8 февраля прошло избрание Национального собрания. Разрешение на этот шаг дали немцы. Победили представители радикальной демократии.

Правительство народной обороны прекратило свою деятельность. Верховная власть передавалась Национальному собранию. Срок его полномочий не определялся. Собрание должно было восстановить порядок в стране и решить вопрос о форме правления.

17 февраля 1871 г. Национальное собрание поставило во главе исполнительной власти А. Тьера, кандидатура которого стала компромиссом разных политических сил.

Парижская коммуна

15 марта 1871 г. Тьер приказал захватить пушки национальной гвардии на Монмартре. Началось восстание. Армия в столице поддержала мятежников.

10 мая 1871 г. был подписан Франкфуртский мир с Германией, по которому Франция отдала Эльзас и Лотарингию, обязывалась выплатить пять миллиардов контрибуции.

Во многих промышленных центрах восстания сторонников коммун легко подавили. На Париж двинулась 130-тысячная армия в составе бывших военнопленных. В итоге 21 мая 1871 г. войска вступили в Париж. 28 мая версальцы захватили контроль над Парижем. Приступили к работе военные суды. Было осуждено более 13 тыс. человек, из них 7500 человек сослали, 21 человека расстреляли.

Новая Франция и ее президенты в XIX в.

10 августа 1871 г. был принят закон о генеральных советах, в 1872 г. – закон о государственном совете. С 31 августа 1871 г. во Франции появилась должность президента республики (вместо главы исполнительной власти), избиравшегося на три года.

Меры Тьера: иностранные займы, увеличение или введение новых налогов на спички, бумагу, железнодорожные билеты, клубы, бильярды и т. д.; упразднение национальной гвардии, введение всеобщей воинской повинности по прусскому образцу.

Меры Мак-Магона (1873 – 1879): реставрация монархии, ограничение свободы печати и народных собраний, предоставление полной свободы съездам духовенства, принятие конституции (1875), борьба с республиканцами.

Меры Греви (1879 – 1887): укрепление республики, полная амнистия коммунаров (1880), частичный пересмотр конституции (1884), рост колониальной политики, борьба с клерикализмом, закон о печати (1881), закон об избрании мэров небольших городов (1882).

Меры Карно и Казимир-Перье (1887 – 1895): попытки выхода из экономического кризиса, отмена системы scrutin de liste, введена система выборов по округам, закон 1892 г. о труде женщин и детей на фабриках.

Падение республики

3 сентября 1939 г. Франция объявила войну Германии. 10 мая 1940 г. Германия начала вторжение в Бельгию, Нидерланды и Францию. В начале июня правительство бежало из Парижа. 14 июня Германия оккупировала Париж. Правительство премьер-министра П. Рейно отправлено в отставку.

22 июня 1940 г. в местечке Компьен было заключено франко-германское перемирие; оккупировались 2/3 территории Франции, демобилизовывались армия и флот. 25 июня последовало перемирие с Италией, оккупировавшей 800 км2 французской территории.

10 июля в г. Виши французский парламент передал власть Ф. Петену, а законный президент Франции А. Лебрен был низложен. Была аннулирована Конституция Франции 1875 г. Упразднялись должности премьер-министра и президента. 11 июля Ф. Петен распустил парламент. Третья Французская республика пала.