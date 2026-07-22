ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Гибель императора

Непосредственной причиной похода послужило падение Иерусалима в октябре 1187 г. от войск Салах ад-Дина, которому удалось завоевать большую часть Иерусалимского королевства. Уже 29 октября Римский папа Григорий VIII издал буллу «Audita tremendi» с призывом к крестовому походу, но подготовка к нему уже проходила при его преемнике Климентом III, приложившего немало усилий для разрешения конфликтов в Европе и сплочения западных государей с целью возвращения Иерусалима. Папские легаты добились примирения между королями Франции и Англии, после чего Филипп II Август и сын английского короля Ричард I Львиное Сердце приняли крест. Сам Климент III уладил конфликт папства и империи, благодаря чему Фридрих I Барбаросса принял участие в Третьем крестовом походе. Император в течение года собирал войска, с которыми вышел 11 мая 1189 г. из Регенсбурга, а уже в конце июня он достиг Византии, но там крестоносцев ждало весьма настороженное отношение византийцев, из-за этого им лишь в феврале 1190 г. удалось переправиться на греческих и пизанских кораблях в Малую Азию. Первоначально Фридриху I способствовала удача, в мае они захватили Иконию, но в Киликии в р. Салеф он утонул. После этого, часть войска вернулась морским путем в Европу, а во главе оставшейся армии встал сын императора герцог Фридрих Швабский, приведший ее, несмотря на эпидемию малярии, к стенам Акры в начале октября.

Осада Акры

Именно там им было основано госпитальное братство, преобразованное затем в Тевтонский орден. Фридрих участие в осаде, но сам заболел малярией и скончался 20 января 1191 г., как и многие другие знатные крестоносцы. После этого часть немецких рыцарей предпочло отправиться домой. На месте остался лишь небольшой отряд во главе с Леопольдом Австрийским. В феврале мусульманам удалось прорвать морскую блокаду Акры и даже частично поменять гарнизон. В апреле у города высадился десант во главе с французским королем, которому удалось блокировать Акру с моря, а также построить осадные орудия. В июне прибыл и король Англии Ричард I, задержавшийся из-за захвата Кипра у Византии. Благодаря совместным усилиям, французские силы атаковали с суши, а англичане полностью блокировали город с моря, крестоносцам удалось сломить сопротивление, и 12 июля город принял капитуляцию. Но после столь долгожданной победы (осада продолжалась с 1189 г.), среди вождей Третьего крестового похода вспыхнули разногласия. Леопольд Швабский после ссоры с английским королем отбыл из Святой земли вместе с последним отрядом немецких рыцарей. 31 июля из Акры ушла часть французских крестоносцев, т.к. Филиппу II Августу надо было срочно вернуться во Францию для решения наследственных вопросов. Во главе французского отряда остался Гуго III Капет, герцог Бургундский.

Противостояние Ричарда и Салах ад-Дина

20 августа Ричард I приказал перебить захваченных пленников, поскольку Салах ад-Дин медлил со своей частью договора. В ответ были казнены и взятые в плен крестоносцы. Вновь вспыхнули боевые действия. 7 сентября 1191 г. произошла битва при Арзуфе, в которой победили крестоносцы, после которой были спешно разрушены укрепления Яффы и Аскалона, поскольку гарнизоны опасались расправы со стороны крестоносцев. Последние продолжили свое наступление, одновременно Ричард начал длительные переговоры с Салах ад-Дином. Одновременно он восстанавливал укрепления Яффы и Аскалона, что не могло понравиться части крестоносцев, настаивавших на решительном походе на Иерусалим. После долгих боевых действий, две стороны так и не смогли разгромить своего противника. Последнее серьезное наступление предпринял Салах ад-Дин, атаковавший Яффу, но после того, как нижний город оказался в его руках, к осажденным успел на помощь король Ричард I, которому удалось отбить нападение и вернуть контроль над городом. Несмотря на этот успех крестоносцев, сил для решительного броска у них уже не было. К тому же положение Ричарда I осложнялось тем, что из Англии приходили тревожные известия, касавшиеся его брата Иоанна Безземельного.

2-3 сентября 1192 г. Ричард Львиное Сердце подписал с Салах ад-Дином мир сроком на три года и три месяца, по условиям которого за крестоносцами сохранялось побережье от Тира до Яффы, но укрепления Аскалона они должны были снести. Доступ в Иерусалим был открыт для христианских паломников. После заключения мира, три делегации крестоносцев совершили путешествия в Святой город, но Ричард I не был среди них. 9 октября 1192 г. английский король отбыл в Европу на корабле тамплиеров. Завоеванная Акра стала столицей возрожденного Иерусалимского королевства.