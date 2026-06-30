ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Роспуск II Государственной думы 3(16) июня 1907 года, который сопровождался изменением избирательного закона.

Правительство и Дума

Манифест 17 октября 1905 года , подписанный императором Николаем II во время Первой русской революции , помимо всего прочего предусматривал созыв законодательного общероссийского выборного органа власти – Государственной думы . 11 декабря 1905 года был утвержден избирательный закон, в соответствии с которым устанавливалась сложная системы выборов в Думу. Так, все избиратели делились на четыре курии: рабочую, крестьянскую, городскую и землевладельческую; каждая из них могла избрать определенное число депутатов, самое большое – курия землевладельческая. 20 февраля 1906 года было принято «Учреждение Государственной думы» - документ, определявший порядок ее работы. Дума собиралась на пять лет, но император мог распускать ее досрочно и назначать новые выборы. Россия становилась парламентской страной.

Однако наладить отношения между правительством и Думой удавалось с трудом.

I и II Государственные думы

Большинство I Госдумы, начавшей свою работу 27 апреля 1906 года, составили либеральные кадеты, после них шли социал-демократы и трудовики – крестьяне демократической ориентации. Расчет правительства на патриархальный консерватизм крестьян не оправдался. Дума выдвинула требования политической амнистии, ответственного правительства и дополнительного наделения крестьян землей. Ужиться с такой Думой царь не мог – он распустил ее уже в июле – через 72 дня после созыва.

II Госдума вышла еще более левой по составу: 43% депутатов составили социал-демократы, эсеры, трудовики, 19% - кадеты, 15% - национальные партии, 10% - октябристы и черносотенцы. Трудовики и кадеты вновь поставили на обсуждение свои аграрные проекты; левые партии забрасывали министров запросами, организовывая давление на правительство. Законопроекты же и предложения последнего думцы отклоняли. Именно во II Думе произнес свои знаменитые слова новый премьер-министр П.А. Столыпин . 10 мая 1907 года, выступая с проектом аграрной реформы, он сказал о левых депутатах: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!».

«Третьеиюньский переворот»

На этот раз власти пришли к выводу о необходимости не просто роспуска старой думы и созыва новой, а изменения самого политического механизма. Проблема состояла в том, что, согласно Основным государственным законам, император не имел права изменять избирательный закон без согласия Госдумы, но тогда новая дума вряд ли отличалась бы от предыдущей.

Николай II все же решил выйти из сложившегося конституционного кризиса путем одновременного роспуска II Думы и изменения избирательного закона.

Предлогом стала встреча депутатов от социал-демократов с делегацией солдат петербургского гарнизона, передавшими им так называемый «солдатский наказ», в котором рассказывалось о трудностях военной службы. Депутатов обвинили в заговоре против власти, отстранив многих из них от участия в заседаниях своей фракции. В ответ Дума учредила свою комиссию, решение которой должно было появиться 4 июня. Но, не дожидаясь его, 3 июня император распустил Думу. Тогда же был опубликован новый избирательный закон. Таким образом, Николай II нарушил Основные государственные законы. Поэтому данные события и получили название «третьеиюньского переворота».

«Третьеиюньская монархия»

В соответствии с новым избирательным законом, система выборов изменялась в пользу представителей наиболее состоятельных слоев населения: помещиков, промышленников, торговцев.

III Государственная дума состояла уже главным образом из сторонников монархии и правительства. Из 442 депутатов было 146 правых и 154 октябриста. Вместе эти фракции образовали большинство, необходимое для принятия решений. Председателями III Думы стали октябристы, сменявшие друг друга: помещик Н.А. Хомяков , лидер октябристов А.И. Гучков , помещик М.В. Родзянко .

Теперь правительство опиралось в Думе на октябристов. В случае, если представленный законопроект вызывал возражения кадетов, октябристы голосовали вместе с правыми; реформаторские же проекты принимались большинством октябристов и кадетов. Такой механизм получил название «октябристского маятника», а сама правительственная политика лавирования между правыми и левыми фракциями Думы стала называться «третьеиюньской монархией». Состав Госдумы, в целом устраивавший власть, обеспечил ее долгую жизнь. III Государственная думы проработала все отпущенные ей законом пять лет.