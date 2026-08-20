ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ
Трéтье сослóвие (фр. tiers état) — во Франции эпохи Старого порядка совокупность податного населения (горожане — купцы и торговцы, ремесленники, наемные работники, и крестьяне), которое не принадлежало к привилегированным сословиям — духовенству и дворянству. Т. с. составляло большинство (более 95 %) населения королевства — от крупных негоциантов и чиновников (фр. officiers) до нищих и бродяг. Впервые термин «Т. с.» появился в 1330-х; в конце XIV в. это выражение (фр. tiers, commun et bas estat), встречается в письмах Людовика XI, затем в наказе Генеральных штатов во Франции 1484. Постепенное оформление Т. с. связано прежде всего с развитием городов, появлением в них профессиональных групп: ремесленников, торговцев, магистров, юристов, медиков и других, и их объединений (цехов, гильдий, корпораций), обладавших определенными правами и привилегиями, а также возникновением крупных социальных групп (патрициата, бюргерства), имевших доступ к управлению городскими коммунами. Средневековые представления о делении общества на «молящихся», «воителей» и «трудящихся» повлияли на состав консультативных ассамблей при монархах и крупных сеньорах. С XIII в. во Франции и в других странах такие собрания, первоначально состоявшие из высшего духовенства и крупной знати, нередко стали включать представителей городов, изредка — свободного крестьянства. Собрания (Генеральные Штаты во Франции, кортесы в Испании, ландтаг в Германии, парламент в Англии) приобрели сословно-представительный характер, их важнейшими функциями стали вотирование налогов и предоставление субсидий монарху. В работе Генеральных штатов депутаты от Т. с., выступая как обособленная группа, обычно отстаивали интересы зажиточных горожан (см. Буржуазия); однако на Генеральных штатах в 1484 в Туре были представлены и крестьяне. Деятельность парламентов во Франции, среди членов которых со временем стали преобладать выходцы из мелкого и среднего дворянства и представители Т. с., привела к тому, что «политическое» Т. с. в большинстве своем состояло из юристов и чиновников (на Генеральных Штатах в Париже 1614 из 187 депутатов Т. с. были 121 королевский чиновник и 30 адвокатов); крестьяне не имели представительства. Получение некоторых должностей, а с XVI в. их покупка давали возможность аноблирования — получения дворянства (см. Дворянство шпаги и дворянство мантии). По мере усиления королевской власти (см. Абсолютизм) Т. с. нередко выступало как опора монархии. На Генеральных штатах 1789 депутаты от Т. с., составлявшие половину всех делегатов, провозгласили себя Учредительным собранием. Аббат Э.-Ж. Сийес в памфлете «Что такое третье сословие» (1789) отождествил Т. с. с нацией и призвал к отмене сословных привилегий. Ликвидация «феодального порядка» и принятие Декларации прав человека и гражданина привели к упразднению сословий (см. Французская революция XVIII в.).
Лит.: Тьерри О. История происхождения и успехов третьего сословия. М., 1899; Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции. М., 1989; Уваров П. Ю. Франция XVI в.: опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004. Н. И. Алтухова.