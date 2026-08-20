ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ

Трéтье сослóвие ( фр. tiers état) — во Франции эпохи Старого порядка совокупность податного населения (горожане — купцы и торговцы, ремесленники, наемные работники, и крестьяне), которое не принадлежало к привилегированным сословиям — духовенству и дворянству . Т. с. составляло большинство (более 95 %) населения королевства — от крупных негоциантов и чиновников ( фр . officiers) до нищих и бродяг. Впервые термин «Т. с.» появился в 1330-х; в конце XIV в. это выражение ( фр . tiers, commun et bas estat), встречается в письмах Людовика XI, затем в наказе Генеральных штатов во Франции 1484. Постепенное оформление Т. с. связано прежде всего с развитием городов, появлением в них профессиональных групп: ремесленников, торговцев, магистров, юристов, медиков и других, и их объединений ( цехов , гильдий, корпораций), обладавших определенными правами и привилегиями, а также возникновением крупных социальных групп ( патрициата , бюргерства ), имевших доступ к управлению городскими коммунами . Средневековые представления о делении общества на «молящихся», «воителей» и «трудящихся» повлияли на состав консультативных ассамблей при монархах и крупных сеньорах. С XIII в. во Франции и в других странах такие собрания, первоначально состоявшие из высшего духовенства и крупной знати, нередко стали включать представителей городов, изредка — свободного крестьянства. Собрания (Генеральные Штаты во Франции, кортесы в Испании, ландтаг в Германии, парламент в Англии) приобрели сословно-представительный характер, их важнейшими функциями стали вотирование налогов и предоставление субсидий монарху. В работе Генеральных штатов депутаты от Т. с., выступая как обособленная группа, обычно отстаивали интересы зажиточных горожан (см. Буржуазия ); однако на Генеральных штатах в 1484 в Туре были представлены и крестьяне. Деятельность парламентов во Франции , среди членов которых со временем стали преобладать выходцы из мелкого и среднего дворянства и представители Т. с., привела к тому, что «политическое» Т. с. в большинстве своем состояло из юристов и чиновников (на Генеральных Штатах в Париже 1614 из 187 депутатов Т. с. были 121 королевский чиновник и 30 адвокатов); крестьяне не имели представительства. Получение некоторых должностей, а с XVI в. их покупка давали возможность аноблирования — получения дворянства (см. Дворянство шпаги и дворянство мантии ). По мере усиления королевской власти (см. Абсолютизм ) Т. с. нередко выступало как опора монархии. На Генеральных штатах 1789 депутаты от Т. с., составлявшие половину всех делегатов, провозгласили себя Учредительным собранием. Аббат Э.-Ж. Сийес в памфлете «Что такое третье сословие» (1789) отождествил Т. с. с нацией и призвал к отмене сословных привилегий. Ликвидация «феодального порядка» и принятие Декларации прав человека и гражданина привели к упразднению сословий (см. Французская революция XVIII в. ).

Лит. : Тьерри О. История происхождения и успехов третьего сословия. М., 1899; Хачатурян Н. А. Сословная монархия во Франции. М., 1989; Уваров П. Ю. Франция XVI в.: опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004. Н. И. Алтухова .