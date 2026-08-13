СОСЛОВИЕ

Сослóвие — социальная группа, чьи функции, обязанности, права и привилегии закреплены законом или обычаем; в ряде случаев статус передавался по наследству. С. характерно для общественного устройства докапиталистических обществ. Наивысшего расцвета сословное деление общества достигло в Европе в Средние века и раннее Новое время. С. определялось спецификой прав собственности, имевших условный и корпоративный характер, выраженный в ограничениях политико-юридического свой­ства. В связи с этим индивид обладал юридическим статусом и мог реализовать связанные с ним права только через принадлежность к корпорации. Наличие в средневековом обществе сословного деления, надстроенного над классовым, характеризует сложную социальную структуру. Право собственности на землю (основной источник богатства в доиндустриальном обществе) определяло привилегированное положение С. землевладельцев. Однако само право собственности было обусловлено рядом обязательств и ограничений. В то же время мелкий производитель (крестьянин, ремесленник) также обладал правом собственности на свои орудия и навыки труда. Такое неполное отделение производителя от средств производства явилось источником динамичного развития средневековой экономики и общества.

Для реализации прав собственности на землю приходилось прибегать к политико-юридическим методам извлечения дохода, используя внеэкономическое принуждение и властные полномочия. Это обусловило формирование феодальной иерархии землевладельцев как привилегированного С. Иерархическая лестница светских земельных собственников была выстроена на основе передачи от вышестоящих землевладельцев нижестоящим лицам (рыцарям) наделов за службу; на вершине лестницы стоял монарх. Первым С. в средневековом обществе, иерархически организованным и привилегированным, считалось духовенство. Процесс разделения труда с XI в. породил множество профессиональных групп: ремесленников, торговцев, магистров, юристов, медиков и др. Они также образовывали объединения (цеха, гильдии, корпорации) с целью защиты своих прав и привилегий, обладание которыми гарантировалось соучастием в данной общности. В городах возникли крупные социальные группы ( патрициат , бюргерство ), имеющие права и привилегии, прежде всего доступ к управлению городскими коммунами . Из этих профессиональных корпораций постепенно оформляется на общегосударственном уровне третье сословие . Крестьяне по мере освобождения от личной зависимости также образовывали сельские коммуны, получившие юридическое оформление, однако статуса отдельного, признанного на государственном уровне С. они смогли добиться не везде.

Сословная организация общества получила идейное осмысление: через признание важности исполняемых каждым членом организма функций было обосновано единство «тела общества». Такую концепцию общественного устройства разработали в начале XI в. епископы Герард Камбрейский и Адальберон Ланский. В их схеме общество делилось на три С., исполняющие одинаково важные функции: молящихся (оratores), сражающихся (bellatores) и трудящихся (laboratores). Первые два С. считались привилегированными и были освобождены от уплаты налогов, поскольку выполняли самые важные для общества функции: духовенство молилось за спасение душ всех людей, дворяне всех защищали (платили кровью). Третье С. кормило общество и несло основную тяжесть налогов. Привилегированные С. не были замкнутыми корпорациями: помимо католического духовенства, рекрутировавшегося из всех слоев общества, человек мог приобрести статус дворянина (купить «благородную землю», получить от короля личное или потомственное дворянство за заслуги, занять дающую статус дворянина должность). Функциональная органицистская концепция оставалась неизменной вплоть до конца монархического правления, хотя она получила разное преломление в странах Европы. По мере развития общества на роль отдельного С. претендовали иные привилегированные группы, например купцы, университетские магистры, судейские чиновники и др.

Сословное деление стало тормозить дальнейшее развитие общества; окончательно оно было упразднено в результате буржуазно-демократических революций конца XVIII — начала XX в.

Лит .: Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представление средневекового общества о самом себе / Пер. с франц. М., 2000. С. К. Цатурова .