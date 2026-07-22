ТРЕПОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ (младший)

Сын генерал-адъютанта Ф.Ф. Трепова, из дворян Санкт-Петербургской губернии. 19.5.1867 зачислен в пажи к высочайшему двору с определением в Пажеский корпус. 1.9.1871 переведен в младший специальный класс корпуса и зачислен на действительную службу. 31.1.1873 получил звание камер-пажа. 10.8.1873 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Конный полк. 4.2.1877 произведен в поручики с переименованием в есаулы, с переводом в Оренбургское казачье войско и назначением адъютантом командующего войсками Оренбургского военного округа. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.6.1877 прикомандирован к Волгскому полку Терского казачьего войска. 26.1.1878 назначен в распоряжение командующего действующим корпусом на Кавказе. 28.4.1878 командирован в распоряжение императорского российского комиссара в Болгарии. 10.9.1878 назначен обер-офицером для особых поручений при командующим оккупационными войсками в княжестве Болгарском. 3.11.1878 переименован в ротмистры. 7.4.1879 произведен в майоры за отличие по службе. 25.8.1879 отчислен от должности с оставлением по армейской кавалерии. 16.10.1879 назначен в распоряжение временного харьковского генерал-губернатора. 4.3.1881 произведен в подполковники за отличие по службе. 15.3.1881 назначен состоять при Министерстве внутренних дел с откомандированием в распоряжение киевского, подольского и волынского генерал-губернатора. 10.5.1881 назначен чиновником для особых поручений при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе. 8.4.1884 произведен в полковники за отлично-усердную службу. 22.2.1892 назначен вице-губернатором Уральской области 11.8.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением вятским губернатором. 9.6.1896 назначен волынским губернатором. 17.4.1898 назначен киевским губернатором. 6.12.1901 произведен в генерал-лейтенанты. 5.04.1903 назначен присутствовать в Правительствующем Сенате. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 10.2.1904 назначен главноуполномоченным РОКК на театре военных действий. 17.4.1904 назначен начальником санитарной части Маньчжурской армии. 30.11.1904 назначен и. д. главного начальника санитарной части при главнокомандующем. 9.7.1905 уволен от должности с оставлением сенатором и с возложением поверки порядка производства эвакуации на всем пути от тыла армии до Санкт-Петербурга для личного доклада императору результатов поверки. 15.11.1905 назначен членом Государственного совета с оставлением сенатором. 18.12.1908 назначен киевским, подольским и волынским генерал-губернатором с оставлением членом Государственного совета и сенатором. 1.1.1909 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1911). 28.6.1909 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должностях. 11.9.1914 назначен помощником верховного начальника санитарной и эвакуационной части Действующей армии. 25.12.1914 уволен от должности с оставлением членом Государственного совета, сенатором и генерал-адъютантом. 04.10.1916 назначен военным генерал-губернатором областей Австро-Венгрии, занятых по праву войны. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Эмигрировал во Францию. Председатель объединения лейб-гвардии Конного полка. Погребен на кладбище в Ницце. Владел имением в 580 десятин земли в Литинском уезде Подольской губернии.

Жена: дочь генерал-лейтенанта Елизавета Сергеевна (урожденная Кильхен) (6.4.1856–14.7.1937, Ницца). Дети: Вера (в замужестве Гудим-Левкович) (21.11.1881–20.12.1958, Ницца), Елизавета (в замужестве Демидова) (24.9.1885­–20.10.1978, Ницца).