ТРЕПОВ ФѐДОР ФѐДОРОВИЧ

Российский государственный и военный деятель.

Происхождение и начало военной службы.

Трепов был приѐмным сыном Ф. Штернер, служившим чиновником. Происходя из обер- офицерских детей, он первоначально получил домашнее воспитание, а позже был определѐн в кондукторскую роту Главного инженерного училища (впоследствии Николаевское инженерное училище). В ноябре 1828 г. поступил на службу копиистом в департамент государственных имуществ, был повышен в подканцеляристы, потом служил канцеляристом и в декабре 1830 г. произведѐн в губернские регистраторы.

Гражданская служба пришлась губернскому регистратору не по характеру, и в январе 1831 г. он вышел в отставку, подав прошение о поступлении вольноопределяющимся в Новгородский кирасирский его императорского высочества великой княгини Елены Павловны полк.

11 февраля 1831 г. Трепов был зачислен в полк, а уже 13 числа полк выступает для действий против польских мятежников. За отличия в сражениях был производен в унтер-офицеры, а за сражение при м. Нуре 10 мая 1831 г. награждается знаком отличия Военного ордена — Георгиевским крестом и получает чин корнета. В июле 1834 г. Трепов стал поручиком, а в марте следующего года перешел в Жандармский полк. Спустя год он служит в Уланском его высочества герцога Насаусского полку, в 1837 г. получил чин штабс- ротмистра, в том же году — ротмистра. В мае 1839 г Трепов был назначен адъютантом к начальнику 5-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанту Глазенапу, а в октябре 1842 г. перешел в уланский Украинский полк с оставлением в должности адъютанта. В январе 1844 г. Трепов вернулся в Жандармский полк, где получил чин капитана, затем майора, ещѐ через 5 лет подполковника и в следующем 1851 г. командируется в Образцовый кавалерийский полк. В апреле 1853 г. он получил чин полковника и в следующем году стал командиром Жандармского полка. В ноябре 1860 г. он был назначен исправляющим должность варшавского обер-

полицмейстера. В 1861 г. в Варшаве возникли беспорядки. В ходе усмирения восставших Трепов получил удар камнем в голову, что вынудило его покинуть занимаемый пост. Произведѐнный за отличия в генерал-майоры, Фѐдор Фѐдорович был зачислен в запасные войска и уволен в отпуск на год в Россию и за еѐ пределы для излечения полученной контузии. Также ему была определена пожизненная пенсия по 3750 рублей в год. По возвращении из отпуска генерал-майор Трепов некоторое время состоял при командующем

войсками Киевского военного округа, а в сентябре 1863 г. получил должность начальника 3-го округа корпуса жандармов, командование которого располагалось в Варшаве. Особо отличился при подавлении восстания в Польше 1863-1864 гг.

Служба в полиции в Санкт-Петербурге.

17 апреля 1866 г. был назначен Санкт-Петербургским обер-полицмейстером, а 30 августа этого же года произведен в генерал-лейтенанты. На этом посту Трепов прославился своей борьбой с коррупцией в среде полиции: в 1866 г. вышел приказ, запретивший чинам полиции под угрозой увольнения и уголовного наказания получать какие-либо подношения от частных лиц. Та мера была дополнена заметным увеличением денежного жалования полицейских (более чем в 10 раз), что должно было по мысли Трепова полностью устранить взяточничество в полицейской среде. Однако мера дала

обратный эффект. По признанию самого Трепова, продажность полиции не только не сократилась, но и выросла.

Кроме этого Трепов быстро обнаружил, что в столичной полиции имеется существенный пробел, а именно — отсутствие особой части, целью которой являлась бы работа по раскрытию преступлений и их предупреждению. Для устранения этого недостатка летом 1866 г. он разработал и представил на рассмотрение вышестоящему начальству, а

далее и императору Александру II «Проект об учреждении сыскного отдела», легший в основу сыскного дела, существующего до сих пор.

Служба на посту градоначальник.

С 10 апреля 1873 по 23 мая 1878 занимал должность Санкт-Петербургского градоначальника, дослужившись до чина генерала-от-кавалерии (1878). На это посту сделал много для благоустройства города.

25 июля 1877 г. Ф.Ф. Трепов отдал приказ о порке политического заключенного народника А. С. Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Приказ о сечении розгами нарушал закон о запрете телесных наказаний от 17 апреля 1863 г. После этого на прием к нему пришла Вера Засулич и дважды выстрелила ему в живот, тяжело ранив. Вера Засулич была затем оправдана судом присяжных, что стало резонансным событием в жизни российского общества.