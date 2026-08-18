ТРЕПОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Государственный деятель, московский обер-полицмейстер, петербургский генерал-губернатор (1905), товарищ министра народного просвещения (1905).

Личность Трепова была крайне противоречивой. Так, граф Витте в своих воспоминаниях характеризовал Трепова как «вахмистра по воспитанию, погромщика по убеждениям».

Военная карьера.

По окончании курса в пажеском корпусе Т. служил в лейб-гвардии конном полку; участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., находясь в отряде генерала Гурко, и в сражении под Телишем был ранен в ногу.

Служба в полиции.

В 1896 г. занял должность московского обер-полицмейстера. Аресты, обыски, разгоны случайных собраний в частных квартирах, избиения в участках производились при Т. с чрезвычайной легкостью и большой грубостью. Движение среди студенчества преследовалось с крайней жестокостью, как и всякое другое, имевшее хотя бы слабый политический оттенок. Т. был главным защитником и проводником известной зубатовской политики, т. е. своеобразного полицейского социализма.

9 февраля 1902 г. на него было совершено неудачное покушение Е. Аллартом.

Генерал-губернаторство.

1 января 1905 г. Трепов был назначен в распоряжение главнокомандующего войсками, действовавшими против Японии, но, не успев отправиться на войну, назначен (11 января) Санкт-Петербургским генерал-губернатором, с весьма широкими полномочиями. 22 января 1905 г. на него было совершено еще одно неудавшееся покушение Полторацким, в ответ начались репрессии против демонстрантов.

Деятельность Трепова подчас была гораздо шире его полномочий; он брал на себя много функций министра внутренних дел. Одним из первых шагов его был приказ открыть все высшие учебные заведения к 15 февраля. Однако достигнуть этого ему не удалось.

Затем Трепов обратил бдительное внимание на печать: 5 февраля были запрещены две наиболее крайние петербургские газеты: "Наша Жизнь" и "Сын Отечества", обе на три месяца, с отдачей после возобновления под предварительную цензуру. В редакции газет, не подчиненных цензуре, поступали от главного управления по делам печати циркуляр за циркуляром, с запрещением касаться то одного, то другого вопроса, и инициатором этих циркуляров почти всегда в то время был Трепов. Цензоры получали инструкции непосредственно от генерал-губернатора.

Когда в февраля 1905 г. в Царском Селе начались заседания до вопросу о дальнейшей политике правительства, Трепова приглашался туда наряду с министрами, и вместе с Победоносцевым был главным противником проводившейся тогда А. С. Ермоловым идеи созыва земского собора. Им приписывали проведение манифеста 18-го февраля, за которым, под влиянием других министров, последовал в тот же день совершенно иной по духу рескрипт на имя А. Г. Булыгина. Несмотря на это, положение Т. вовсе не было поколеблено.

В мае 1905 г. он был назначен товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией, и командующим отдельным корпусом жандармов, с оставлением в должности С.-Петербургского генерала-губернатора. После этого вся политика правительства направлялась в значительной степени именно Треповым.

Первая русская революция 1905 г.

Когда в октябре 1905 г. началась всероссийская стачка, грозившая уличными волнениями, Трепов приказал расклеить по улицам Петербурга приказ по войскам, в котором заключалась знаменитая фраза: "патронов не жалеть". Понимая, что не только рискует головой, но и обрекает свое имя на бесславие, он прокомментировал свое решение генералу А.А. Мосолову так: «Иначе поступить по совести не могу. Войск перестали бояться, и они стали киснуть. Завтра же, вероятно, придется стрелять. А до сих пор я крови не проливал…». Усмирение петербургского движения 18 октября и черносотенные погромы во второй половине того же месяца, так же как организация карательных экспедиций, приписывались влиянию Трепова. Но в действительности «кровавый Трепов» навел порядок без единого выстрела.

Комендант Петергофа.

26 октября 1905 г. император Николай II назначил его петергофским дворцовым комендантом. Положение Трепова было крайне непростым, не случайно император произнес: «Только эта должность может сохранить Трепова в живых. Не могу же я после всего того, что он сделал, предать его в руки анархистов. Тут или за границей — безразлично». Значение его и на этом посту осталось немалым, он с большой энергией приступил к преобразованию императорской охраны.

В начале 1906 г. неожиданно высказался за проведение уступок обществу. Выступил против идеи роспуска Государственной Думы. 1 июля 1906 г. во время музыкального вечера в Петергофском саду был убит по ошибке вместо Трепова похожий на него внешне генерал-майор Козлов. Убийца Васильев был казнен. 2 сентября 1906 г. Трепов неожиданно скончался. Возникшие было слухи о самоубийстве были опровергнуты вскрытием тела. Погребение состоялось через два дня после кончины на Петергофском кладбище. Присутствовали весь двор и все великие князья, находившиеся в окрестностях Петербурга.