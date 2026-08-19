ТРЕХГОРНАЯ МАНУФАКТУРА

Старейшее текстильное предприятие г. Москвы, основанное в конце XVIII века; знаменитая «Трехгорка».

Место: г. Москва, ул. Рочдельская, вл. 15; район Краснопресненской набережной, Центральный Административный Округ.

История возникновения «Трехгорки»

Создание Трехгорной мануфактуры относится к концу XVIII века и связано с именами купца Василия Прохорова и мастера красильного дела Федора Резанова. Именно они в 1799 году основали в Москве ситценабивную мануфактуру, получившую название по местности, в которой она располагалась. Спустя некоторое время Василий Прохоров стал единоличным собственником мануфактуры, выкупив долю своего компаньона. Началось становление ситценабивной фабрики Прохоровых.

После Отечественной войны 1812 года управление фабрикой оказалось в руках сына Василия Прохорова Тимофея. Именно он совместно с двоюродным братом художником Ефимом Зориным начал внедрять в текстильное производство зарубежный опыт.

«Трехгорка» в первой половине XIX столетия

Именно трехгорная мануфактура стала первой в Российской империи фабрикой, открывшей ремесленную школу. Произошло это в 1820 году. В ней проходили обучение как сами работники, так их дети. Специально для рабочих начал действовать первый в России фабричный театр, открылись вечерние классы для обучения рабочих грамоте, а также библиотека, амбулатория, летние санатории.

Популярность продукции фабрики постоянно росла, товары неоднократно удостаивались высоких наград на международных ярмарках в различных государствах.

Успехи фабрики были отмечены и на высоком уровне. В конце 1830-х годов владелец мануфактуры Тимофей Прохоров получил потомственное почетное гражданство. Спустя почти сто лет, последний владелец фабрики Николай Иванович Прохоров в 1912 году удостоился потомственного дворянского достоинства.

Трехгорная мануфактура во второй половине XIX века

С 1870-ми годами связаны серьезные изменения в работе Трехгорной мануфактуры. В начале 1870-х годов владелец фабрики Иван Яковлевич Прохоров приступил к юридической реорганизации производства. Семейный совет принял решение учредить товарищество на паях. В конце 1873 года был подготовлен проект Устава «Товарищества Прохоровской Трехгорной мануфактуры», который Высочайше утвердили 15 марта 1874 года. Образовалось Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры. Директором-распорядителем товарищества стал Иван Яковлевич Прохоров, а его брат Алексей Яковлевич возглавил торговую деятельность.

Серьезной бедой для Прохоровской мануфактуры стал сильнейший пожар, произошедший в ночь с 22 на 23 декабря 1877 года. Все здания фабрики, располагавшиеся вдоль берега Москвы-реки, полностью сгорели.

Еще одним испытанием для Трехгорной мануфактуры явился указ московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, который запрещал слив отработанных вод в Москву-реку. На фабрике была установлена система очистных сооружений, однако остатки краски и другие загрязняющие вещества все-таки попадали в воду, что поставило фабрику на грань закрытия. Н.И. Прохорову не удалось добиться отмены этого указа, по его просьбе это сделал Н.А. Найденов.

Награды и поощрения Трехгорной мануфактуры в XIX веке

Трехгорная мануфактура во второй половине XIX века получала многочисленные награды и поощрения. В 1848 году фабрика официально получила разрешение изображать на своих изделиях государственный герб. Это право она подтвердила в 1861 году на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге.

Неоднократно удостаивалась медалей международных и российских выставок: Всемирных выставок в Лондоне (1851, 1862), Париже (1867), Вене (1873), Всероссийской выставки в Санкт-Петербурге (1870).

Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры принимало участие в шести выставках: в Париже (1886), Антверпене (1887), Чикаго (1893), получив золотые медали; на Всероссийских выставках в Москве (1882) и Нижегородской (1896), подтвердив право изображения на своих изделиях государственного герба.

Трехгорная мануфактура и события начала XX века

Начавшаяся Первая русская революция отразилась на жизни фабрики. Знаменитая «Трехгорка» в дни Декабрьского вооруженного восстания 1905 года стала главной базой боевых дружин. Помещения прядильной фабрики использовались под мастерскую по изготовлению оружия, в химической лаборатории изготавливали взрывчатые вещества.

«Трехгорка» в годы Советской власти

Приход большевиков к власти и дальнейшая национализация промышленных предприятий привели к национализации фабрики. Мануфактура смогла возобновить производство только в 1920 году. В 1936 году фабрике присвоили имя Ф. Э. Дзержинского и вплоть до 1992 года она называлась «Трехгорная мануфактура» им. Ф.Э. Дзержинского.

В годы Великой Отечественной войны комбинат занимался производством тканей для обмундирования советской армии и боеприпасов. Рабочими фабрики оказывалась и денежная помощь: в 1943 году комбинат внес более 450 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Москва».

В годы советской власти «Трехгорка» являлась ключевым предприятием своей отрасли. Ее постоянно переоснащали.

Современное состояние

В настоящее время действует ОАО «Трехгорная мануфактура». Она создает уникальные коллекции тканей и текстиля для дома. Располагается фабрика, как и прежде, в г. Москве по ул. Рочдельская, вл. 15 (район Краснопресненской набережной, Центральный административный округ).