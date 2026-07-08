ТРАЯН, МАРК УЛЬПИЙ НЕРВА (лат. Marcus Ulpius Nerva Traianus)

Римский император (98-117 гг.).

Родился в семье сенатора Марка Ульпия Траяна-старшего, сестра которого была замужем за отцом будущего императора Адриана, и Марции, дочери сенатора Квинта Марция Бареа Суры. При Домициане Траян командовал легионом в Испании, в 91 г. стал консулом, в 96 г. – наместником в Верхней Германии. В октябре 97 г. бездетный император Нерва усыновил Траяна и дал ему свое родовое имя, тем самым положив начало адоптивной монархии.

После смерти Нервы Траян без каких бы то ни было затруднений стал императором и обожествил своего приемного отца. Траян старался поддерживать хорошие отношения с сенатом, за что тот в 114 г. наградил его званием Optimus princeps (Наилучший император). Он укрепил императорскую власть реформированием государственных учреждений, усилением армии и ужесточения контроля за провинциями, что нашло отражение в его переписке с Плинием Младшим . Большую роль в контроле за происходящим во внутренней жизни империи играли фрументарии, ставшие аналогом государственной службы безопасности. Траян заботился об укреплении рейнской и дунайской границ, основывал новые колонии, построил много новых зданий в Риме и давал богатые зрелища для народа. Особенно нужно подчеркнуть его социальную политику: он продолжил начатое Нервой формирование алиментарной системы, направленной на поддержку неимущих слоев населения (вдовы, сироты и др.).

Внешняя политика Траяна имела ярко выраженный наступательный импульс. В 101-102 и 105-106 гг. он воют с Дакией и превращает ее в римскую провинцию. Для этой войны через Дунай был построен первый постоянный мост. В честь его побед в 109 г. воздвигнут монумент в Адамклисси, а в Риме в 113 г. установлена колонна Траяна, украшенная поясом рельефов, изображающих сцены военной жизни (высота колонны 33 м, длина рельефов – 200 м). В 106 г. он присоединяет Набатейское царство и превращает его в провинцию Аравия. В 114-117 гг. Траян вел войну с Персией, в ходе которой были захвачены Армения и Месопотамия и взят Ктесифон, но волнения в тылу, в том числе и иудейское восстание 115-117 гг., заставили его остановить наступление. В начале августа 117 г. Траян умер в Киликии .

Исторические источники :

Плиний Младший. Письма. Панегирик императору Траяну;

Дион Кассий. Римская история;

Аврелий Виктор. О цезарях.