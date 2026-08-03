ТРАУТМАНСДОРФ, МАКСИМИЛИАН ФОН ЦУ

Траутмансдóрф ( нем . Trautt­mansdorff) , Максимилиан фон цу (23.05.1584, Грац — 08.06.1650, Вена) — государственный деятель и дипломат Священной Римской империи периода Тридцатилетней вой­ны 1618 – 1648 , граф (1623), рейхс­граф (с 1635). Происходил из древнего австрийского дворянского рода из Тироля. Получил университетское образование, изучал юриспруденцию. Придворную карьеру начал в правление Рудольфа II в качестве члена Надворного совета (1609). Укреплению положения при дворе способствовало покровительство кардинала М. Клезля. Взлет политической карь­еры пришелся на время Тридцатилетней вой­ны. В 1619 стал одним из главных организаторов Мюнхенского договора между Фердинандом II и Максимилианом I Баварским для подавления чешских сословий. Благодаря своим дипломатическим талантам вынудил Габора Бетлена отказаться от венгерской короны в 1622 (Никольсбургский договор), что заметно усилило позиции императора в вой­не. Несмотря на успехи имперского полководца А. Валленштейна , Т. принадлежал к его самым ярым противникам, выступал за его арест. В 1635 Т. стал главным организатором Пражского мира между императором и курфюрстом Саксонии Иоганном Георгом I. При дворе Фердинанда III Габсбурга Т. превратился в самого влиятельного политика, так как еще с начала 1630-х входил в круг его доверенных лиц. С началом подготовки Вестфальского конгресса в 1645 Т. стал главным представителем императора в Мюнстере. Проект единого договора, разработанный Т. в 1647 (так называемый Trautmansdorffianum), в первую очередь учитывал интересы Габсбургов , особенно в отношении их наследственных земель. Однако многие пункты этого проекта не были приняты Францией, Швецией и рядом имперских сословий, что вынудило Т. вернуться в Вену. Тем не менее, именно этот документ лег в основу дальнейших мирных договоров. Т. был одним из инициаторов подписания Вестфальского мира 1648 без Испании и выступал за дальнейший отказ от поддержки испанских военных кампаний. Роль Т. в создании первой целостной системы международных отношений трудно переоценить. Благодаря его усилиям Империя доказала свою жизнеспособность на политической арене.

Лит .: Kampmann Ch. Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg: Geschichte eines europäischen Konflikts. Stuttgart, 2008; Hengerer M. Kaiser Ferdinand III (1608–1657): eine Biographie. Wien, 2012. А. В. Лазарева.