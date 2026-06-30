ТРАПЕЗУНДСКАЯ ИМПЕРИЯ

Трапезýндская импéрия ( греч. Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζούντας, Βασίλειον τῆς Τραπεζούντας; также Империя Великих Комнинов) — государство на северо-восточном побережье Малой Азии со столицей в г. Трапезунд, существовало в 1204–1461. Основана внуками Андроника I Комнина — последнего византийского императора из династии Комнинов . После убийства Андроника I в 1185 его сторонники отправили внуков императора Алексея и Давида либо в Грузию, к царице Тамаре , либо на южное побережье Черного моря. Во время Четвертого крестового похода Алексей и Давид при поддержке грузинского вой­ска захватили Трапезунд (23 апреля 1204). Алексей был провозглашен императором и коронован 25 апреля, это событие рассматривается как основание Т. и. Новая династия стала именоваться Великими Комнинами, чем подчеркивалось ее старшинство в роде Комнинов. Благодаря сильным сепаратистским настроениям в короткое время Т. и. удалось завоевать почти все Южн. Причерноморье. Алексей I Великий Комнин (1204–1222) претендовал на власть над всей Византией и планировал отвоевать Константинополь у династии Ангелов , о чем свидетельствует принятый им титул «Верный царь и автократор ромеев». Этим планам помешал захват византийской столицы крестоносцами. Продвигаясь на Запад, вой­ска Т. и. захватили Пафлагонию, Синоп и вы­шли на границы Никейской империи . В 1205–1208 и 1214 Т. и. потерпела поражения от никейского императора Феодора I Ласкариса и Румского султаната и утратила Синоп.

Т. и. включала 7 военно-административных округов (банд) (Трикомия, Трапезунд, Мацука, Палеомацука, Гемора, Сирмена, Ризеон) и фему Великая Лазия. Во главе этих административных единиц стояли дуки из представителей местных знатных родов, обладавшие военной и гражданской властью. Особое значение имел южный район Халдия, которым правил дука, обладавший большой степенью независимости и находившийся в вассальных отношениях с императором. Т. и. сохранила связь с византийской фемой Херсон, которая признала зависимость от трапезундского императора и выплачивала ему подати.

Т. и. на момент основания была населена преимущественно греками, они составляли правящий класс и занимали наиболее влиятельные позиции в обществе. В регионе проживало много армян и грузин, а также отдельные группы половцев, аланов и других народов. Преобладающей религией в Т. и. было православие. В 1260 церковь в Т. и. получила автономию от Константинопольского патриарха. Империя стала одним из центров притяжения для представителей православного духовенства, служилого и поместного сословия со всех бывших земель Византийской империи. Культура Т. и. развивалась в русле византийских традиций, но имела самобытные местные черты. В империи было значительное число скрипториев и библиотек, работали известные риторы и писатели: Андрей Ливадин, Георгий Амируци, Иоанн Евгеник.

Т. и., окруженная более могущественными государствами, искала союзников и периодически признавала вассальную зависимость от соседей. Мануил I Великий Комнин (1238–1263) в союзе с тюрками-сельджуками и Никейской империей пытался противостоять монголам, но проиграл и в 1244 стал вассалом монгольского великого хана Угэдэя . Покровительство монголов позволило расширить и укрепить государство. Основой экономики Т. и. были сельское хозяйство и главным образом региональная и международная торговля. На Запад поставляли местные вина, мед и квасцы, из Причерноморья везли зерно и соль. После образования Хулагуидов государства во 2-й половине XIII в. Т. и. стала конечной точкой Великого Шелкового пути и важным центром транзитной торговли. Через Трапезунд на Запад поступали специи, шелк, хлопок, драгоценные камни, а на Восток — сукно и серебро. В 1270–1280-х в Трапезунде появились фактории генуэзских, а в 1319 — венецианских купцов. В XIV–XV вв. противостояние греческих и итальянских купцов из-за уровня взимаемых налогов неоднократно приводило к вой­нам Т. и. с Венецией и Генуей. После отвоевания Константинополя Никейской империей в 1261 и возрождения Византии Иоанн II Великий Комнин (1280–1284, 1284–1297) женился на дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога , отказался от имперских притязаний и принял титул «Во Христе Боге верный царь и автократор всего Востока, иверов и Заморья (Ператии), Великий Комнин». В середине XIV в. борьба группировок местной знати привела к длительной и кровопролитной гражданской вой­не (1341–1355), когда власть многократно переходила из рук в руки. «Золотым веком» Т. и. принято считать правление Алексея III Великого Комнина (1350–1390), который остановил внутренние распри, укрепил положение империи и создал сильный флот, заключил несколько матримониальных союзов с соседними правителями и ряд торговых договоров с Генуей и Венецией. С начала XV в. Т. и. находилась под постоянной угрозой завоевания со стороны турок-османов. Мануил III Великий Комнин (1390–1417) в 1402 признал себя вассалом Тимура , но после поражения в битве при Анкаре и периода междуцарствия османы укрепили свои позиции. Они осаждали Трапезунд в 1442 и 1456, вынудив империю платить дань. После падения в 1453 Константинополя Т. и. просуществовала еще 8 лет. В 1461 султан Мехмед II начал вторжение в Т. и. и 15 августа 1461 захватил столицу. Последний император Давид Великий Комнин (1460–1461) вместе с семьей был пленен и доставлен в Константинополь, где их казнили.

Ист. : Михаил Панарет. О Великих Комнинах (Трапезундская хроника) / Пер. и коммент. С. П. Карпова, Р. М. Шукурова, греч. текст А. М. Крюкова. СПб., 2019.

Лит. : Miller W. Trebizond: the Last Greek Empire of the Byzantine Era, 1204–1461. Chicago, 1969; Bryer A. The Empire of Trebizond and the Pontos. London, 1980; Карпов С. П. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII–XV вв. М., 1981; Шукуров Р. М. Великие Комнины и Восток (1204–1461). СПб., 2001; Успенский Ф. И. Очерки истории Трапезундской империи. СПб., 2003; Карпов С. П. История Трапезундской империи. СПб., 2017. А. В. Кузнецов .