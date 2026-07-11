ТРАПЕЗНИКОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Золотопромышленник, коммерсант-чаеторговец, банкир, купец I гильдии, коммерции советник (1873).

Образование и коммерческая деятельность.

Представитель сибирск. купеч. рода (известен с 1723, состоял в купечестве с 1745). С золотой медалью окончил (1840) Московское коммерческое училище. Вступил в семейное золотопромышленное дело, совладелец приисков по p. Вах, Горбыли и др. В 1840—50-е вел меновую торговлю чаем с Китаем. В начале 1860-х переехал на постоянное жительство в Москву, где развернул обширную коммерческую деятельность. Учредитель и глава «Торгового дома А. Трапезников и К», обладатель крупного капитала, значительная часть которого вкладывалась в торговлю чаем и золотопромышленность. Вместе с А.М. Сибиряковым вел оптовую чаеторговлю с Китаем через Кяхту, Одессу и Лондон, содержал лавки и склады в Старом Гостином дворе; обороты его торговли достигали 14 млн руб. в год.

Соучредитель «Прибрежно-Витимского золотопромышленного товарищества» (1865). Владелец (с 1878) чугунно-литейного завода в Тюмени по производству «пароходных и других машин». Занимался судоходством. В конце 1870-х гг. осуществил ряд торговых рейсов из Сибири в Европу (Лондон) через Карское и Белое моря. Член Общества для содействия русскому торговому мореходству. В 1876 и 1877 гг. совместно с графом А.Е. Комаровским, А.М. Сибиряковым, В.Н. Собашниковым и И.В. Чернядевым финансировал две экспедиции в район реки Обь. Результаты исследований были опубликованы отдельной книгой.

Соучредитель акционерного страхового общества «Якорь» (1872). В 1870–1880-е гг. являлся выборным Московского биржевого общества, членом Совета Московского торгового банка. В 1885 в Москве прошло торжественное празднование «беспримерного», по отзывам современников, 25-летнего юбилея его коммерческой деятельности в столице.

Крупный владелец недвижимости в Иркутске; обладатель многомиллионного состояния. Гласный иркутской городской думы (1885–1895), доверенный представитель ее интересов в Москве. Выборный Московского биржевого общества, заместитель председателя и одновременно старшина Московского биржевого комитета, член Московского торгового банка.

Меценат, благотворитель.

Был известен как благотворитель. Являлся членом общества для оказания пособия учащихся в Восточной Сибири, иркутского благотворительного общества. Среди наиболее крупных пожертвований – вклад на строительство часовни Спасителя в память о чудесном избавлении государя Императора от опасности 4 апреля 1866 гг. (1867); на развитие Знаменского и Вознесенского монастырей (3000 руб., 1868 г); Детского сада (1871); в помощь иркутянам, пострадавшим от пожара 1879 (1879, 10 тыс. руб.); на строительство Томского университета (1880 г, 110 тыс. руб.). Последующие годы были также отмечены рядом пожертвований: на строительство Казанской церкви в Рабочей слободе (1886, 3 тыс. руб.); на различные благотворительные нужды и развитие сети народных училищ (1888, 80 тыс. руб.); на строительство каменного здания театра в Иркутске (3 тыс. руб.); ктитор ц. Преподобного Симеона Столпника, на ее переделку и украшение передал 72 тыс. руб. Издал в Москве (1873) составленный И.Н. Николаевым книгу «Иркутск: Материалы по истории города XVII и XVIII вв.» (на основе документов МАМЮ).

Почетный гражданин Иркутска (1887). В 1885—92 и 1893—97 избирался гласным Иркутской городской думы, являлся ее доверенным в Москве. На завещанные им средства Московский биржевой комитет учредил премии за сочинения, «которые заключали бы в себе обстоятельное изложение причин развития или упадка той или иной отрасли русской торговли и промышленности…».