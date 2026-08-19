ТРАНСВААЛЬ

Трансваáль (официальное название — Южно-Африканская Республика) — независимое государство (1852–1902), позже провинция в составе Южно-Африканского Союза и Южно-Африканской Республики .

До прихода европейцев на территории Т. жили бантуязычные этнические общности бапеди, ндебеле, тсвана, венда и др. В середине 1830-х их земли были захвачены бурскими колонистами из Капской колонии в ходе так называемого Великого трека. Первоначально Великобритания не признавала независимости треккеров, однако в 1852 между ее представителями и предводителями буров была подписана Сандриверская конвенция, согласно которой Великобритания признавала независимость переселенцев, осевших в регионе к северу от р. Вааль. Отсюда неофициальное название республики — Трансвааль. В 1858 принята конституция. Согласно ее положениям, высшим органом власти являлось законодательное собрание — фольксраад. Главой исполнительной власти был президент, избиравшийся белыми полноправными бюргерами (гражданами) ЮАР на 5 лет. Фольксраад обладал полномочиями смещать президента за государственные преступления. Африканское население было полностью исключено из политической жизни республики. По отношению к африканцам использовались различные формы принуждения, чтобы заставить их работать на фермах буров.

Первым президентом Т. был избран М. В. Преториус, который попытался осуществить проект по объединению Т. и Оранжевого Свободного государства (ОСГ). В 1860 он также был избран президентом ОСГ, что вызвало политический кризис в Т., переросший в гражданское противостояние. Оно закончилось переизбранием Преториуса президентом Т. и уходом его с должности президента ОСГ в 1863.

В 1860–1870-е Т. оставался патриархальной аграрной страной, основу его экономики составляло разведение скота. Слабостью Т. воспользовалась Великобритания, аннексировав его 12 апреля 1877. В течение трех лет Т. оставался британской колонией, однако провал плана британского правительства по объединению всех своих владений в Южной Африке в федерацию и кровопролитная вой­на с зулусами 1879 ослабили британские позиции. 13 сентября 1880 буры подняли восстание и объявили независимость Т. Первая англо-бурская вой­на 1880–1881 закончилась поражением Великобритании. По ее итогам были заключены две конвенции — Преторийская (1881) и Лондонская (1884). Велико­британия признала независимость Т., но его правительство обязалось не заключать соглашений с иностранными государствами без консультаций с английским правительством.

Новым президентом Т. стал П. Крюгер и оставался им вплоть до завоевания Т. во время Второй англо-бурской вой­ны 1899 – 1902 . Он столкнулся с новыми проблемами и внешними вызовами, являвшимися следствием открытия в Витватерсранде богатейших месторождений золота. Месторождения золота были объявлены общественным достоянием — государство получило преимущественные права при выдаче лицензий и сдаче в долгосрочную аренду земельных участков для добычи. В Т. стремительно вырос новый промышленный центр — Йоханнесбург . Крюгер использовал доходы от добычи золота для укрепления независимости Т., что вызвало резкое неприятие у Велико­британии. В результате Англо-бурской вой­ны 1899–1902 Т. утратил независимость и стал британской колонией. С 1910 — провинция ЮАС.

Лит. : ЮАР: справочник. М., 2014; Giliomee H. The Afrikaners: Biography of People. Charlottesville, 2004. А. В. Воеводский.