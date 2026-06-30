ТРАМП ДОНАЛЬД ДЖОН

Предприниматель, строительный магнат, владелец сети казино и отелей, телеведущий, президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 г. по настоящее время.

Строительный магнат

Происходил из семьи немецких эмигрантов (родители уже были американцами). Трамп вначале учился в школе Кью-Форест в Форест-Хилс, Куинс, а затем в частной школе-интернате «Нью-Йоркская военная академия», где проявил себя в футболе и бейсбольной команде. После военной академии поступил в Фордэмский университет, но через два года перешел в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, которую окончил в 1968 г. и начал работать в компании отца, специализирующейся на недвижимости. В 1971 г. Трамп переехал на Манхэттен в Нью-Йорк, где участвовал в ряде крупных проектов по строительству объектов недвижимости. Иногда его называют преобразователем Манхэттена, находившегося в запустении: компания смогла получить налоговые льготы от властей города на 40 лет, и Трамп не подвел, буквально полностью перестроив район. С 1979 по 1983 г. строился небоскреб «Трамп-тауэр», ставший визитной картой Трампа. В короткое время в нем были скуплены все апартаменты за баснословные деньги, и Трамп преумножил свое состояние. Важную роль здесь сыграло выгодное местоположение и уникальный проект здания. В 1980 г. приобрел участок земли в Атлантик-Сити, где начал строительство развлекательных комплексов (гостиниц с казино). В период 1989-1997 гг. столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, связанные с мировым кризисом и обвалом рынка недвижимости в США. Возникла угроза банкротства не только компании, но и самого Трампа, связано это было с большими кредитными обязательствами. Ему пришлось отдавать банкам акции своих основных отелей и казино. Несмотря на это, ему удалось сохранить «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке и остаться управляющим в трёх казино в Атлантик-Сити. В начале 2000-х гг. кризис был преодолен, в 2001 г. был возведен новый небоскреб «Трамп-ворлд-тауэр» высотой в 262 метра. Но в 2008 г. мировой экономический кризис также коснулся империи Трампа, в феврале 2009 г. он покинул совет директоров своей компании и занялся сетевым бизнесом по продаже популярных товаров без посредников.

Другие увлечения Трампа

Является автором ряда книг по ведению бизнеса, ставших бестселлерами и разошедшимися миллионными тиражами. Дважды был номинирован на премию Эмми и был камео в 12 фильмах и 14 телесериалах. В 2002 г. состоялся его дебют на телевидении в роли ведущего и продюсера, когда появилось шоу «Кандидат», в котором конкурсанты боролись за позицию топ-менеджера в компании Трампа. Шоу имело исключительный успех у зрителей и принесло значительный доход, а в 2007 г. на Аллее славы появилась звезда с его именем (на нее неоднократно покушались). Был владельцем конкурса «Мисс Вселенная» с 1996 по 2015 г. В настоящее время владеет правами на конкурс «Мисс США».

Политическая карьера

Трамп назывался среди возможных кандидатов в президенты еще с 80-х гг., но политикой он никогда не занимался. В 2000 г. мог стать кандидатом от Партии реформ, но сам снялся с избирательной кампании. В 2009 г. примкнул к Республиканской партии. Через два года его пытались выдвинуть на пост президента в качестве кандидата, но он отказался, мотивировав это желанием продолжить заниматься бизнесом. Однако в июне 2015 г. Трамп начал собственную президентствую кампанию, в которой касался злободневных вопросов американского общества: высказался о проблеме иммиграции и ее регулировании для сохранения рабочих мест простыми американцами, критиковал реформу здравоохранения, проведенную Б. Обамой, заявил о необходимости вернуть производство в США, начать торговую войну с Китаем. На основе его программных заявлений была издана книга «Изувеченная Америка: как сделать Америку снова великой», а лозунгом предвыборной кампании стала фраза: «Сделаем Америку снова великой!».

После достаточно неоднозначной кампании, признанной самой грязной в истории США, несмотря на критику и со стороны однопартийцев, 26 мая 2016 г. Д. Трамп победил в праймериз Республиканской партии, а на съезде партии 18-21 июля он был утвержден в качестве официального кандидата на пост президента (губернатор Индианы М. Пенс стал вице-президентом). По итогам президентских выборов ему удалось набрать голоса 304 выборщиков. 20 января 2017 г. состоялась инаугурация 45-го президента США. В этот день во многих городах США были проведены многотысячные акции протеста с требованием пересмотра результатов выборов.