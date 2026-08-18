ТРАМП, ДОНАЛЬД ДЖОН

Трамп ( англ. Trump) , Дональд Джон (род. 14.06.1946, Нью-Йорк) — 45-й президент США (20 января 2017 — 20 января 2021), предприниматель, телеведущий. Младший сын богатого нью-йоркского застройщика, сына немецкого иммигранта, и шотландской иммигрантки. Окончил бизнес-школу Пенсильванского университета (1968) и работал в деле отца, также в индустрии развлечений (казино, конкурсы красоты и пр.). Среди построенных им зданий выделяется Трамп-Тауэр (1979–1983) на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В июне 2015 объявил, что будет вы­двигаться на пост президента США, был номинирован Национальным конвентом Республиканской партии 18–21 июля 2016. Провозгласил лозунг «Америка прежде всего» («Ameri­ca First»), воплощение которого подразумевало реиндустриализацию и неоизоляционизм, в частности ограничение иммиграции и сокращение международных обязательств США. Опровергнув все прогнозы специалистов, победил на выборах (46,1 % голосов избирателей и 304 голос выборщиков против 48,2 % и 227 у демократического кандидата Х. Клинтон); в 2017–2019 республиканцы также контролировали обе палаты Конгресса. Стал первым президентом США без опыта государственной или военной службы. Избрание Т. стало свидетельством недовольства значительной части избирателей сложившимися политическими элитами обеих партий. На посту Т. столкнулся с саботажем части государственных служащих, что породило теорию межпартийного «глубинного государства» (Deep State), исключающего возможность радикальных реформ. Искал поддержки своему курсу в прямом общении с гражданами через социальные сети.

22 декабря 2017 подписал закон о снижении налогов с целью увеличить экономический рост. 1 июня 2017 вышел из Парижского соглашения по климату 2015. Впрочем, несмотря на обещания Т. сбалансировать бюджет, его дефицит вырос в годы его президентства почти на 50 %, государственный долг — на 39 %, что во многом объясняется коронавирусной пандемией: закон о помощи семьям и предприятиям (подписан 27 марта 2020) привел к рекордному с 1945 бюджетному дефициту в 2020 финансовом году (14,9 %). Боролся с иммиграцией: сократил число беженцев со 110 тыс. до 18 тыс. (2020 финансовый год) и 15 тыс. (2021 финансовый год), остановил выдачу виз гражданам ряда государств, почти исключительно исламских (4 декабря 2017), ускорил строительство стены на границе с Мексикой.

Назначил трех судей в Верховный суд США, определив его консервативную ориентацию.

Отказался от создания Тихоокеанской и Трансатлантической зон свободной торговли (см в статье Б. Обама ). 1 июля 2020 заменил Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) соглашением США — Мексика — Канада (USMCA), что, впрочем, не изменило существенно правила игры. C января 2018 развязал торговую тарифную вой­ну с КНР с целью уменьшить торговый дефицит и преодолеть взаимозависимость — по оценкам экономистов, пострадали оба государства и мировая экономика в целом. Требовал от государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) соблюдения обязательств по военным расходам (не менее 2 % ВВП). 8 мая 2018 вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской «ядерной сделки») 2015, подорвав доверие Ирана к западной дипломатии и режиму нераспространения ядерного оружия. 15 сентября 2020 подписал Авраамовы соглашения, нормализующие отношения Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Хотя оппоненты обвиняли Т. в том, что он был избран благодаря поддержке России, Т. последовательно увеличивал объем антироссийских санкций.

В 2020 проиграл выборы кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену (46,8 % голосов избирателей и 232 голоса выборщиков против 51,3 % и 306). Обвиняет власти США в подтасовке итогов выборов; 6 января 2021 его сторонники на несколько часов заняли здание Конгресса США. 30 марта 2023 стал первым президентом США, обвиненным в уголовном преступлении: взятке в обмен на молчание свидетеля.

Под именем Т. издано много популярных сочинений о предпринимательском успехе.

Лит. : Феномен Трампа / Под ред. А. В. Кузнецова. М., 2020; The Presidency of Donald J. Trump: A First Historical Assessment / Ed. J. E. Zelizer. Princeton (N.J.). 2022. А. А. Исэров .