ТРАКТАТ (лат. tractatus)

Философское, теологическое или научное сочинение, содержащее изложение конкретной темы или постановку, обсуждение и разрешение проблемы.

Характерной чертой Т. является его специализация; он пишется, как правило, с целью представить авторские взгляды по поводу избранной темы. Дисциплинарная специализация Т. в философии, теологии или науке — естественнонаучные, технические, социальные и гуманитарные тексты Т. — обусловлены не только языком, системой понятий и терминов, но и методами исследования. Среди особых признаков Т., прежде всего, следует указать на авторскую трактовку темы или проблемы, которая доминирует по отношению к источникам и мнениям, используемым в Т. Разработка темы Т. определяется целостностью замысла автора, претендующего на ее продуктивную трактовку (интерпретацию). Когнитивные действия автора Т. начинаются с презентации предмета его исследования и соответствующего ему состояния дел, затем автор принимает на себя обязательства реализовать свой замысел. При этом он может подвергнуть критике и оценить иные мнения и взгляды. Наконец, автор декларирует, а затем и аргументирует правильность или истинность собственной трактовки. Риторический взгляд на Т. позволяет пролить свет на признаки инвенции, диспозиции и элокуции его строя. Свойства инвенции выражают стиль мышления автора Т., включая способы его аргументации и убеждения. Кроме того, среди признаков инвенции присутствуют элементы полемики в целях установления истинности в опоре на факты и логику. Диспозиция выражает порядок развертывания, последовательность и расположение высказываний и аргументов авторской трактовки. Благодаря диспозиции, можно выделить соотношение традиционного и инновационного в Т., отношение автора к авторитетам или предрассудкам. Элокуция «отвечает» за вербальную и дискурсивную организацию Т. и вводит приемы привлекательности, ценности, полезности, истинности и других особенностей трактовки автора.

Т. — тип письменной культуры, возникший как альтернатива устному рассказу и диалогу в античную текстовую эпоху и достигший зрелости в Новое время . Античность, будучи эпохой чтения и учения вслух, в основном руководствовалась платоновской критикой письменности («Федр») и поставила под сомнение диалог лишь в «Топике» Аристотеля. С переходом к «чтению про себя» (Ryle G. The Concept of Mind. Oxford, 1949. P. 27) в раннем Средневековье создаются предпосылки для введения в оборот формы Т., который первоначально существует в виде компендиума и комментария. Однако в собственном смысле Т. как аутентичная форма письменного текста принципиально отличается не только от устной речи и диалога, но также от компендиума и комментария. В Т. обмен мнениями и критика занимают подчиненное место по сравнению с выражением собственной позиции; пересказ всех известных точек зрения фрагментарен, ссылки на авторитеты выполняют служебную функцию и предназначены для обоснования авторской идеи. Поэтому Т. становится возможен лишь тогда, когда авторитет в письменном сознании завоевывает идея авторства (см. Автор). Вместе с тем форма Т., будучи унаследована наукой у философии и теологии, еще долгое время не принимается на вооружение творцами экспериментального естествознания по причине недоверия к догматическим метафизическим системам. Недаром почти сразу после распространения формы Т. возникает критика текста как специальная филологическая дисциплина. Т. характеризует дисциплинарный тип знания; крайним выражением Т. является учебник. Демонстративная систематичность — необходимый спутник Т., будь то в виде «геометрического метода» Б. Спинозы или нумерации фрагментов Л. Витгенштейна в «Логико-философском трактате». Поэтому «Опыты» М. Монтеня, «Диалоги» Г. Галилея , «Письма» Б. Паскаля или даже «Исследование о последних причинах природных вещей» Р. Бойля представляют собой отличные от Т. формы изложения, коль скоро эти авторы являются приверженцами эссеистского, экспериментального стиля (англ. «Essays» в названии произведения обычно переводится как «Опыты»). Обычные названия Т. — «Т. о началах (принципах)», «Исследования» (англ. Studies —) или просто «Начала», «Принципы» или «Основания» («Элементы» Евклида, «Математические принципы натуральной философии» И. Ньютона , «Основания теории множеств» Г. Кантора, «Principia mathematica» Б. Рассела и А.Н. Уайтхеда). Тем самым подчеркивается фундаментальный характер труда и исследовательский вклад автора.

Автор(ы) статьи: И. Т. Касавин, Ю. М. Шилков.

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