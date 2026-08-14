ТРАЧЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

Российский историк, социолог, педагог второй половины ХIХ – начала ХХ вв.

Происхождение и образование.

Учился в Ставропольской гимназии и Московском университете. В 1869 г. защитил в Москве магистерскую диссертацию — "Польское бескоролевье" (М., 1869), в 1877 г., в Петербурге — докторскую: "Союз князей", за которую был удостоен Уваровской премией.

Университетская карьера.

В 1873—1878 гг. был преподавателем Тифлисской гимназии и давал уроки истории детям великого князя Михаила Николаевича. В 1878—1890 г. состоял ординарным профессором по кафедре всеобщей истории в Новороссийском университете. В 1879 г. им были устроены в Одессе женские курсы для подготовки к высшим женским курсам. Здесь же он заведовал, вместе со своей женой, Юлией Александровной, «Новой школой» — мужской и женскою гимназией, открытой им по собственной программе. Методика обучения здесь основывалась на идеях Д.Локка, В.да Фельтре, Н.Пирогова и Д.Ушинского. Как социолог ученый был сторонникам «органической школы», направления в социологии конца ХIХ – начала ХХ вв., которое отождествляло общество с организмом и пыталось объяснить социальную жизнь биологическими закономерностями. Поэтому он переводил на русский язык работы представителей этой школы Р.Вормса и Ш.Летурно.

В 1880-е находился под надзором полиции за порицание карательного произвола и помощь политическим "преступникам".

В 1890 г. вышел в отставку и был утвержден приват-доцентом в СПб. университете, но к чтению лекций так не приступал. Читал публичные курсы в Музее военно-учебных заведений ("Соляной Городок"), где вместе с ген. Каховским устроил "Научный отдел" для постоянных профессорских курсов (1891).

Публицист.

Публицист, сотрудничал в "Русской мысли", "Критическом обозрении", "Биржевых ведомостях", "Беседе", "Вестнике Европы", "Историческом вестнике" и ряде других периодических изданий. Автор работ по истории дипломатии (активно привлекал русские и французские архивные документы), научно-популярных работ и учебников по истории.

Неоднократно совершал поездки за границу. Совместно с Ю.С. Гамбаровым и М.М. Ковалевским опубликовал книгу об английской конституции. Преподавал в Париже в Высшей школе общественных наук, читал курс "Основы истории XIX века", затем возвратился в Россию. Деятельный член Радикальной партии М.С. Маргулиеса. Похоронен на Новом Лахтинском кладбище в С.-Петербурге.

Сочинения: "Испания ХIХ в.", часть 1-я (М., 1872); "Das russisch-oesterreichische Bündniss vom Jahre 1781" ("Historische Zeitschrift" за 1875 г.); "Витторино да Фельтре. Очерк из истории педагогии" (Одесса, 1882); "Россия и Франция в конце прошедшего века" ("Вестн. Европы", 1885); "Международная политика в эпоху Людовика XIV" ("Журн. Мин. Нар. Пр.", 1888); "Пруссия в Крымскую войну" ("Историч. Вестник", 1888), "L'empereur Paul et le Premier Consul" ("Revue d'histoire diplomatique", 1889); "Опыт приложения эволюционной теории к орудию" ("Труды археологич. съезда в Одессе", III, 1888); "Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I" ("Документы Архивов парижского и петербургского" за 1800—1808 г.", в "Сборнике Имп. Русского Исторического Общества", 1890—1894); "Госпожа Сталь в России" ("Историч. Вестник", октябрь 1894); "Новые умственные течения в современной Германии" ("Наблюдатель", №№ 2 и 5 за 1895), "Mouvement Social en Russie" ("Revue internationale de Sociologie", август 1895). "Судьба Ислама" ("Сев. Вестник". авг. и сент. 1895); "Московская смута XVII в. и основа социологии" ("Научное Обозрение", январь, февраль, май 1900);

"Наполеон I", биографический очерк (в изд. Павленкова; более подробное изложение той же темы в "Вестнике всемирной истории" 1901); "Исторические черты XIX в." ("Научн. Обозрение" 1901).