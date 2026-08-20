ТОЙНБИ АРНОЛЬД ДЖОЗЕФ

Английский историк, культуролог, профессор.

Биография

Происходил из семьи секретаря Гарри Тойнби и Сары Эдик Маршал. У пары была также дочь Жаклин.

Был стипендиатом Винчестерского колледжа и Бейлиол-колледжа Оксфорда в 1907-1911 гг. Также учился в афинской Британской школе. Уже в 1912 г. стал преподавать студентам родного Бейлиола историю античности. Через три года поступил в департамент разведки британского МИДа, в 1919-м был делегирован на мирную конференцию в Париже. Затем стал профессором Лондонского университета, одновременно в течение нескольких лет сотрудничая с «Гардиан» . С 1925 г. Тойнби – также профессор школы экономики в Лондоне, в то же время возглавил столичный Королевский институт международных отношений. Не оставляя сотрудничество с МИДом, историк с 1943 г. стал руководителем его исследовательского отдела.

Был дважды женат. Первая супруга – Розалина Мюррей (в браке с 1913 по 1946 г.), у пары родилось четверо сыновей. Оставив Розалину, Тойнби сочетался браком со своей помощницей Вероникой М. Болтер.

Скончался профессор в 1975 г. в Йорке.

Научная деятельность

Арнольд Тойнби стал автором цивилизационной теории, отвергая идею общественно-экономических формаций. Помимо множества работ историка, данная теория получила полное отражение в его фундаментальном 12-томном труде «Постижение истории» (A Study of History), который профессор создавал и публиковал с 1934 по 1961 г. В нем он описал свыше двадцати существовавших в разное время цивилизаций, большая часть из которых благополучно развилась (например, Западный мир), а меньшая – либо так и не осуществилась, либо была задержана в развитии (например, спартанцы). Для ХХ в. ученый выделял десять действующих цивилизаций.

По теории Тойнби, история состоит из отдельных цивилизаций, и все они проходят схожие стадии существования, все рождаются и со временем погибают. Факторами, определяющими цивилизацию, являются ее религиозная и территориальная составляющие, это часто видно и из названий, например, православная христианская цивилизация в России. Жизнеспособность же той или иной цивилизации, как и само ее развитие, определяется тем, как она реагирует на т.н. вызовы (климата, социальной обстановки, внешнего воздействия других цивилизаций и т.д.). На этапах зарождения и расцвета цивилизация может легко давать ответ на вызовы, на стадии заката эта способность теряется, что и определяет ее вырождение, а затем и конец.

До 1960-х гг. теория Тойнби, несмотря на определенную критику (Л. Февр и др.), была невероятно популярна, ее изучали и поддерживали многие ученые (Г.А. Иннис, Э.Р Курциус и др.). «Постижение истории» расходилось огромные тиражами, его содержание обсуждали на семинарах, а сам профессор выступал со своими идеями на Би-би-си. Однако с 60-х ажиотаж понемногу спал, хотя и в наше время труд Тойнби не забыт.