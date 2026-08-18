ТОВАРИЩЕСТВО "В.И. РАГОЗИН И Ко"

Частное предприятие, образованное в 1880 году на базе торгового дома, специализировавшееся на производстве минеральных масел.

Основателем Товарищества был нижегородский купец 1-й гильдии, инженер и предприниматель Виктор Иванович Рагозин (1833-1901). В.И. Рагозина смело можно назвать основоположником российской нефтяной отрасли, поскольку именно он первым в России приготовил из нефти смазочный материал без каких-либо примесей растительных масел и животных жиров.

В 1879 году, получив почетное звание инженера-технолога (было присвоено Рагозину Учебным советом Санкт-Петербургского Технологического института), он построил в Ярославской губернии в селе Константиново нефтеперегонный завод. Этот завод был наиболее крупным, современным и эффективным нефтеперегонным предприятием того периода. Учрежденное в следующем, 1880 году, Товарищество стало владельцем этого завода. Первоначально заводы Товарищества (помимо Ярославского завода было построено еще одно предприятие - в Балахне, в Нижегородской губернии) производили четыре сорта смазочных масел: веретенное, машинное, вагонное зимнее и вагонное летнее. Со временем этот список пополнился также другими типами масел - цилиндровым, соляровым.

По своей эффективности и качеству продукции масла этих предприятий неизменно оставляли конкурентов позади. Это доказывают многочисленные награды, которых нефтяные смазочные масла Товарищества «В.И. Рагозин и Ко» были удостоены на различных конкурсах и выставках. Так, продукция Товарищества завоевывала золотые медали на всемирных выставках в Париже (1878, 1889) и Антверпене (1885), а также на международных - в Ливерпуле и Брюсселе (1880), Риме (1881), Ницце (1883). Особой награды - права пользоваться изображением российского государственного герба - была удостоена продукция Товарищества на всероссийских выставках.

В рекламе Товарищества на всероссийской мануфактурной выставке 1882 года в Москве говорилось: «В последние тридцать лет наша отечественная промышленность не только достигла усовершенствования во многих отраслях, но успела создать новые производства и придать им мировое значение. В ряду таких важных нововведений в нашей народной жизни почти первое место занимает так называемое нефтяное дело. Мы не можем не упомянуть здесь с благодарностью имени Дм. Ив. Менделеева, много содействовавшего своими записками выходу нефтяной промышленности на правильный путь. Этот первый период развития нефтяной промышленности окончен и она показала свою способность роста . Теперь, по нашему мнению, наступает второй период в жизни этой промышленности, тот период , в который должно решиться, будет ли она достоянием России, или мы по обычаю сделаемся вывозщиками сырья в западную Европу».

Для повышения эффективности и качества продукции Рагозин активно привлекал к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: проф. В.В. Марковникова, В.Н. Оглобина, проф. А.А. Летнего, Ю.В. Лермонтову, В.О. Ковалевского и др. В 1881 году в заводскую лабораторию был приглашен Д.И. Менделеев.

Рагозин принимал активное участие в различных съездах нефтепромышленников, проходивших, в частности, в Баку, где первый такой съезд состоялся 26 октября 1884 года. Тогда он впервые обратил внимание на необходимость организации геологической разведки нефтяных месторождений на государственном уровне.

В начале XX века В.И. Рагозин был отстранен от руководства Константиновским заводом, в 1911 году его новым владельцем стала нефтяная компания "Товарищество братьев Нобель", а "Товарищество В.И. Рагозин и Ко" фактически исчезло. Тем не менее Константиновский завод продолжал производить смазочные масла, используя принятые технологии.