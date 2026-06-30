ТОВАРИЩЕСТВО СОКОЛОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ А.И. БАРАНОВА

Паевое текстильное предприятие, основанное в 1880 году и просуществовавшее под этим названием до 1918 года.

Асаф Иванович Баранов вместе с братом Александром унаследовал от отца, александровского купца Ивана Федоровича Баранова, текстильную фабрику в селе Карабаново.

В 1874 году А.И. Баранов начал строительство собственной фабрики в деревне Соколово Александровского уезда. Фабрика была оснащена всем современным оборудованием. Помимо многочисленных корпусов шло активное строительство сопутствующих учреждений - газовый завод, станция очистки, электростанция, химический завод для производства красок для тканей. Было построено несколько корпусов - красильное и ситцепечатное, ткацкое и прядильное отделения. При фабрике строились и необходимые для жизни рабочих учреждения - школа, больница, церковь. Именно на основе этой фабрики в 1880 году образовалось “Товарищество Соколовской мануфактуры”.

Предприятие богатело и расширялось. Набивные платки, рубашечные ткани, произведенные на фабрике, отличались высоким качеством. Асаф Баранов открыл фабрики не только в Александрове, Карабаново и Струнино, но и в Москве, где его продукция получила большую известность. Склады и торговые лавки купцов Барановых имелись на Чижовском подворье, Пречистенке, Варварке.

Очень скоро предприятие Асафа Баранова стало одним из крупнейших среди хлопчатобумажных компаний. На фабриках Товарищества в 1897 году трудилось более 4 тысяч человек. Оборудование насчитывало 46 тысяч прядильных веретен, 1205 ткацких станков, 9 печатных и 7 красильных машин. Объемы производства были весьма велики: 102,6 тысяч пудов пряжи и 745 тысяч кусков окрашенной ткани в год.

Ситцы Товарищества Баранова имели огромную популярность по всей стране. Большая часть продукции сбывалась купцами в Москве, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

Еще в 1874 году Асаф Баранов, будучи владельцем хлопчатобумажной мануфактуры, получил высокую награду - право изображать на своих изделиях государственный герб. Впоследствии ткани, произведенные на фабриках Товарищества, удостаивались целого ряда наград на различных выставках в Лондоне, Вене и Амстердаме. А один из образцов под названием “Смородиновый лист” на выставке “Барановские ситцы” получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, которая состоялась в 1889 году.

По Декрету от 28 июня 1918 года “Товарищество Соколовской мануфактуры” было национализировано и в 1922 году получило новое название - “5-й Октябрь”.

В 1995 году предприятие снова изменило название и стало именоваться Акционерное общество открытого типа “Струнинская мануфактура”.

В настоящее время образцы набивных тканей фабрик Баранова хранятся в музее-заповеднике “Александровская слобода”.