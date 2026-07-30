ТОВАРИЩЕСТВО РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ "ТРЕУГОЛЬНИК"

Промышленное предприятие, занимавшееся производством товаров из резины (прежде всего галош) в 1860-1910 годы.

Предприятие было создано гамбургским купцом, представителем американской галошной компании Фердинандом Краузкопфом и его компаньонами. Приехав в Россию в 1859 году, он решил организовать резиновое производство в Санкт-Петербурге под названием «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» (ТРАРМ). Строительство здания фабрики началось в том же году на Обводном канале, в то время как устав Товарищества был утвержден только 11 марта 1860 года.

Первая продукция вышла на рынок в 1860 году. На предприятии применялись новейшие импортные технологии. Краузкопф активно использовал опыт американской фирмы. Первые рабочие кадры на предприятии были иностранными — из Англии и Голландии. Они должны были обучить российских производителей. При этом каждый поступавший на работу техник или инженер подписывал «клятву верности»: никого, кроме правления товарищества, не посвящать в то, что происходит на заводе, а также не открывать способа приготовления изделий. От рабочих детали технического процесса также держались в тайне.

Объемы и темпы производства быстро росли. К осени фабрика выпускала до 1000 пар галош в день. Фактически компания обеспечивала галошами всю Россию (вплоть до Владивостока) и начала экспорт своих изделий в Европу. В 1862 году Товарищество Краузкопфа и Ко «поглотило» по сути единственного конкурента – фабрику Кирштейна «Гумми и гуттаперча», и Кирштейн вступил в число пайщиков Товарищества. Так фабрика Краузкопфа не только заняла лидирующие позиции в российском резиновом производстве, но фактически стала монополистом в этой области.

Расширялось не только производство, но и территория, занимаемая фабрикой. В XX веке ее корпуса тянулись по Обводному каналу на целый километр. Это был целый лабиринт из производственных помещений, объединенных в комплекс с помощью кирпичных арочных переходов, лестниц, внутренних улиц. Несмотря на то, что труд на фабрике был, безусловно, вредным, а также низкооплачиваемым, рабочим старались создать максимально возможные комфортные условия. При фабрике располагались пансионат, школа на 500 детей, ясли на 500 детей, аптека, библиотека и бильярдная. В непосредственной близости были построены жилые дома для рабочих, больница, клуб, магазины.

Предприятие получало огромную прибыль. В 1900 году «Треугольник» выплачивал своим пайщикам по 40% дивидендов (для сравнения, путиловские акции давали тогда 7-8% дохода).

Название «Треугольник» было окончательно присвоено «Товариществу Российско-Американской резиновой мануфактуры» в 1908 году. Таков был торговый знак компании. Объяснение значения этого названия было следующим: «В знаке фирмы треугольник — главное, бросающееся в глаза неграмотному покупателю». Получилось так, что и участок, на котором располагался завод, имел форму почти правильного треугольника. Также торговая марка предприятия, помимо треугольника, имела буквы ТРАРМ.

ТРАРМ неоднократно удостаивался всероссийских и всемирных премий и медалей (по пять золотых, серебряных и бронзовых) за свою продукцию. Кстати, свою первую награду - серебряную медаль Мануфактурной выставки в Санкт-Петербурге — Товарищество получило через 9 месяцев после начала производства. С 1865 года фирма получила право на изображение государственного герба. За 50 лет деятельности мануфактура изготовила 282 миллиона пар галош (при этом на экспорт шло до 25% продукции).

Помимо галош фабрика производила машинные ремни, трубы для газопроводов, клапаны для насосов и вентилей, медицинские изделия и т. п. Во время Первой мировой войны было налажено изготовление автомобильных покрышек, противогазных масок и пр.

Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» было национализировано декретом от 18 июня 1918 года и переименована в «Красный треугольник». В постсоветский период Объединение «Красный треугольник» распалось на три более мелких предприятия с меньшим объемом производства.