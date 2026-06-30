ТОВАРИЩЕСТВО ПАРОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕЛЬНИЦ Н.А. БУГРОВА

Компания по товарному и мукомольному производству, существовавшая в Российской империи с 1900 по 1918 год.

Основание компании

Основатель семейного дела П.Е. Бугров создал свое мукомольное производство в 1829 году. Его внук, Николай Александрович Бугров , стремясь развить дело, в 1900 году создал Товарищество. Туда, помимо него самого, входили его незамужняя сестра Зиновея, дети замужней сестры Еннафы и доверенный служащий-единоверец (Бугров происходил их старообрядцев) Ф.В.Ассонов.

Деятельность товарищества

Товарищество Бугрова имело представительства в 20 крупнейших российских городах. В его владении были многочисленные паровые мельницы, пароходы, грузовые баржи.

Товарищество имело собственное пароходство и пристани. Пароходов было 5: "Линда", "Сейма", "Лемша", "Помощник" и "Самородок". Товарищество пользовалось услугами и других пароходных компаний для перевозки грузов (например, “Волги” и “Дружины”).

Фирма Бугрова занималась не только производством, но и торговлей. Более двух десятков видов муки различного помола, круп были доступны покупателям. Причем продукция была ориентирована на потребителя с разным уровнем дохода.

Бугров заботился о процветании производства, поддерживал стабильную заработную плату рабочих, поэтому крестьяне с охотой шли к нему на работу из сел.

Старания Николая Александровича были замечены, и в 1896 году на очередной Всероссийской промышленной и художественной выставке его продукция была высоко оценена за превосходное качество. Бугров получил право маркировать свою продукцию государственным гербом, что было высшей из возможных наград.

После смерти Бугрова в 1911 году фирму возглавили Ассонов и Вырыханов. Предприятие работало стабильно и успешно.

В 1918 году мельницы Товарищества были национализированы. Однако некоторые из них продолжают действовать и сейчас (например, Володарский хлебокомбинат).