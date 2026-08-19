ТОВАРИЩЕСТВО НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ

Рождение бизнеса

В 1879 г. в Баку была организована нефтяная компания, ставшая одной из крупнейших на российском рынке. Это было «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» («БраНобель»).

Инициатива ее создания принадлежит братьям Нобель: Людвигу, Роберту, Альфреду, и Петру Александровичу Бильдерлингу. В 1873 г. Роберт Нобель прибыл в Баку для поиска ореховой древесины для ружейных прикладов для Ижевского завода, однако его поездка закончилась рождением идеи о собственном нефтяном бизнесе и покупкой нефтеперегонного завода.

С переездом в 1876 г. Людвига Нобеля в Баку деятельность братьев здесь активизировалась. В этом же году была заложена первая скважина, а спустя два года сооружен первый в России нефтепровод с паровым насосом.

18 мая 1879 г. возникла первая в России иностранная нефтепромышленная фирма. В основу уставного капитала были положены активы, которые приобрели Нобели в Баку еще в начале 1870-х гг. Их капиталы составляли более 50 процентов капитала компании.

Основным видом деятельности компании стала нефтедобыча. Занимались производством нефтепродуктов в Баку и Челекене.

Первоначально бизнес шел с переменным успехом, только собственные средства Альфреда Нобеля спасали компанию от разорения. Прибыль братья начали получить только в 1890-х гг. Стараниями братьев Нобель компания пошла в гору. Постепенно была создана и собственная транспортная сеть и сеть сбыта продукции. Наряду с нефтепродуктами, на продажу шли сода и серная кислота.

Успех

Фактически компания Нобелей провела первый в России нефтепровод, воздвигла свои цилиндрические резервуары-нефтехранилища, построила нефтеналивные суда.

Стараниями Нобелей с российского рынка был вытеснен керосин, поставляемый из США. Снизить цены на керосин удалось благодаря разветвленной транспортной сети.

В 1889 г. «БраНобель» окончили строительство трубопровода протяженностью 42 мили, а спустя десять лет на машиностроительном заводе Л. Нобеля в столице приступили к изготовлению дизельных двигателей.

В 1914 – 1917 гг. капиталы «БраНобелей» составляли 30 млн. руб., 13 заводов. Вплоть до 1918 г. компания являлась самой крупной нефтепромышленной организацией в России.

После смерти братьев Нобелей компанию в 1888 – 1917 гг. возглавлял сын Людвига Эммануэль. В 1918 г. он переехал в Швецию.

Судьба компании

Революция 1917 г. изменила жизнь семьи Нобелей. Они больше не могли управлять своей компанией. В 1918 г. она была национализирована большевиками и стала крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией в новой России.