ТОВАРИЩЕСТВО МАНУФАКТУРЫ А.Я. БАЛИНА

Фирма, учрежденная в 1855 году и управляющая бумагопрядильной фабрикой А.Я. Балина.

Основание компании

Основатель компании - Асигкрит Яковлевич Балин, купец 1-й гильдии. Его дед, Семен Иванович Балин, владел красильным предприятием. Асигкрит Яковлевич расширил производство, а также начал продажу бумажной пряжи и ситца, после чего приобрел Южскую бумагопрядильную фабрику, располагавшую 16 тыс. веретен.

В 1855 году было учреждено «Товарищество мануфактуры А.Я. Балина» с капиталом в 3 млн. рублей. А.Я. Балин был его директором-распорядителем. Устав Товарищества был написан таким образом, что, согласно ему, один процент прибыли ежегодно должен был перечисляться в благотворительный пенсионный фонд.

Деятельность компании

В это время Южская фабрика насчитывала 50 136 прядильных веретен, 120 механических станков, обслуживаемых 480 рабочими. Ежегодная выработка пряжи и миткалей составляла 1,5 млн. рублей.

Близ предприятия вскоре вырос целый поселок. Впоследствии здесь появился настоящий промышленный центр Ивановской области - город Южа. К 1905 году население поселка насчитывало уже более 15 тысяч человек.

После смерти А.Я. Балина в 1885 году директором фирмы стал его сын Николай. Затем бразды правления переходили от одного младшего сына основателя товарищества к другому. Контора братьев Балиных располагалась в Москве на Никольской улице.

В настоящее время фабрика продолжает работать.