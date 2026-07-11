ТОВАРИЩЕСТВО "БРАТЬЯ В. И Н. БЛАНДОВЫ В МОСКВЕ"

Паевое торгово-промышленное товарищество, специализировавшееся на производстве и продаже сыров и молочных продуктов.

Владимир Иванович и Николай Иванович Бландовы - кадровые офицеры военно-морского флота. После выхода в отставку они поселились на Тверской улице в Москве и открыли небольшую торговую лавку по продаже сыров и молочных продуктов.

Вскоре Бландовы стали купцами 2-й гильдии и сумели накопить первоначальный капитал для расширения масштабов своей предпринимательской деятельности. Так, в 1880 году ими было создано товарищество “Братья В. и Н. Бландовы в Москве”. Основное предприятие компании - молочный завод - располагалось на Новослободской улице.

Предприятие братьев Бландовых отличалось высокотехнологичностью и современным подходом к производству, а продукция - высоким качеством. Именно на этом предприятии были организованы одни из первых в России особые бактериологические лаборатории. Произведенная продукция шла на реализацию в особой фирменной фарфоровой посуде. Таким образом, можно сказать, что фирма Бландовых фактически способствовала не только собственному успеху и прибыльности, но и развитию всей отрасли в целом.

Высокое качество продукции было признано и оценено по достоинству. Так, в 1900 году фирма братьев Бландовых получила Гран-при за великолепное качество многих видов продукции на Всемирной выставке в Париже.

Производство росло быстрыми темпами. Продажи увеличивались. Только в одной Москве было открыто 59 магазинов, во всей России было создано 12 отделений компании.

Со временем расширился и спектр направлений деятельности товарищества. В 1896 году братья открыли свое первое маслодельное производство в Кургане, затем в Барнауле, после чего организовали сборку мини-маслодельных заводов и продажу различных “молочных” принадлежностей. Например, фабрика по производству таких “принадлежностей” была открыта в Москве на ул. Старая Божедомка. Все это подтверждает немалую роль, которую их фирма сыграла в становлении и развитии всей отрасли, ведь организовав “обеспечение” необходимым оборудованием для производства соответствующей продукции, Бландовы начали выдавать кредиты особенно одаренным и перспективным предпринимателям, чтобы те имели возможность приобрести технологии, необходимое оборудование и открыть собственные компании по производству молочной продукции. При этом братья совершенно бесплатно раздавали таким людям всю технологическую и рекламную литературу, сметы и производственные рекомендации - словом, все, что могло бы помочь начинающим фабрикантам в этой отрасли.

Помимо сыров и молочной продукции Бландовы занялись производством других товаров пищевой промышленности. На Новослободской улице появилась их фабрика по производству колбасных изделий, на Рыбинской улице - макаронная фабрика. Следует отметить, что макаронная фабрика Н.И. Бландова была первой в Москве. В знак уважения к своему основателю и в ознаменование продолжения заложенных им традиций на упаковке макаронных изделий “Знатные” был размещен портрет Николая Бландова.

Братья Бландовы также принимали активное участие в общественной деятельности. Так, Николай Иванович входил в состав “раскладочного присутствия” в Москве, был почетным мировым судьей и гласным Подольского уезда Московской губернии. В течение 10 лет являлся депутатом от дворянства Московского уезда. Помимо всего этого, он нередко принимал участие в различных благотворительных и просветительских мероприятиях, состоял членом ряда благотворительных учреждений в Москве.

В середине 1920-х годов производство Бландовых было национализировано.