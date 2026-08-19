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ТОТЬМЯНИН Николай Дионисович
Родился в 1950 г. Окончил Ивановский государственный университет в 1977 г.
Кандидатская диссертация: Подрывная деятельность германо-американских нацистских организаций в США (1924-1942 гг.) (Институт США и Канады АН СССР, 1988).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры иностранных языков Гуманитарного института Череповецкого государственного университета.
Область интересов: Терроризм, национализм, проблемы политической культуры США.
Сочинения: Зарубежная политология: Словарь-справочник. М., 1998 (в соавт.);
Основные аспекты политической культуры и социализации американцев // США – экономика, политика, культура. 1995. № 1.
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