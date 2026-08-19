ТОТЬМЯНИН Николай Дионисович

Родился в 1950 г. Окончил Ивановский государственный университет в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Подрывная деятельность германо-американских нацистских организаций в США (1924-1942 гг.) (Институт США и Канады АН СССР, 1988).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры иностранных языков Гуманитарного института Череповецкого государственного университета.

Область интересов : Терроризм, национализм, проблемы политической культуры США.

Сочинения: Зарубежная политология: Словарь-справочник. М., 1998 (в соавт.);

Основные аспекты политической культуры и социализации американцев // США – экономика, политика, культура. 1995. № 1.