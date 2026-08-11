ТОТЛЕБЕН ЭДУАРД ИВАНОВИЧ

Знаменитый военный инженер, инженер-генерал (1869). Герой Крымской войны 1853-1856 годов и русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Граф (с 1879 года), член Государственного совета (с 1879 года). Генерал-губернатор Одессы и командующий войсками Одесского военного округа (1879-1880), генерал-губернатор Вильны и командующий войсками Виленского военного округа (1880-1882).

Тотлебен происходил из старинного обедневшего дворянского рода германского происхождения. Отец – Иоганн Генрих Тотлебен (1781-1855), коммерсант.

Жена (с 1852 года) – Викторина Леонтьевна фон Гауф (1833-1907), кавалерственная дама ордена Св. Екатерины (малого креста). Супруги имели 3 сыновей и 10 дочерей.

После переезда семьи в Ригу учился в частном пансионе. В 1832 году поступил в Главное инженерное училище в Петербурге. В 1838 году юноша был вынужден прервать обучение из-за болезни сердца и вернуться в Ригу. Он был принят в Рижскую инженерную команду, где мог практиковаться в инженерном деле. Затем перешел в гренадерский саперный батальон в Динабурге, а с 1840 года служил поручиком в учебном саперном батальоне под Петербургом. Там его заметил знаменитый военный инженер генерал-адъюнкт К.А. Шильдер. По его поручению Тотлебен разработал трубную контрминную систему для борьбы с подземными минными галереями противника. За это он получил орден Св. Станислава 3-й степени (1842), орден Св. Анны 3-й степени (1847).

В 1848 году Эдуард Иванович был отправлен на Кавказ. Здесь он проявил себя смелым инженером и сапером. За активное участие в боевых действиях был награжден орденом Св. Владимира 2-й степени и чином капитана. Вернувшись с Кавказа в 1849 году, Тотлебен стал адъютантом генерала Шильдера, командовавшего инженерами армии в Варшаве. С 1851 года служил гвардейским инженером в Петербурге (стал начальником инженеров Гвардейского и Гренадерского корпусов).

Еще полнее инженерный талант Тотлебена раскрыла Крымская война (1853-1856). В 1854 году он стал помощником Шильдера в Дунайской армии: здесь они занимались инженерным обеспечением переправы корпусов князя М.Д. Горчакова через Дунай. Затем, после ранения Шильдера, он возглавил осадные работы под Силистрией.

В августе 1854 года Эдуард Иванович был направлен в крымскую армию А.С. Меншикова для укрепления Севастополя. Он активно расширял линию оборонительных укреплений города, возводил новые форты и бастионы. В результате вокруг Севастополя выросла сплошная линия обороны. За это в сентябре 1854 года Тотлебен был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени и чина инженер-полковника. Он продолжил инженерные работы в городе и с началом в октябре бомбардировок англо-французско-турецкими войсками, вынужденных отказаться от открытой атаки Севастополя. Его защитники смогли отбить несколько вражеских штурмов. В марте 1855 года Тотлебен получил чин генерал-майора. 8 июня 1855 года он был ранен в ногу. После начала эвакуации из города, Эдуард Иванович отправился в Симферополь. Вскоре он получил чин генерал-адъюнкта и после нескольких месяцев оборонительных работ в Николаеве вернулся в Петербург (декабрь 1855-го). В 1856 году Инженерная академия наградила его золотой медалью за оборону Севастополя.

В 1856-1858 годах генерал путешествовал за границей, изучая инженерное дело Франции, Германии, Бельгии, Голландии. В 1858 году был назначен директором инженерного департамента Военного министерства, а затем товарищем генерал-инспектора по инженерной части. Под его руководством осуществлялась модернизация инженерного дела (введение нарезного оружия и т.п.), разрабатывались планы работ по развитию оборонительных укреплений пограничных крепостей, было введено обучение саперному делу кавалеристов, артиллерии и пехоты. В 1869 году Тотлебен получил высший чин инженер-генерала, в 1871 году был награжден орденом Св. Александра Невского. В 1874-м он руководил реорганизацией инженерных войск.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Э.И. Тотлебен вновь проявил свой талант. После трех неудачных штурмов Плевны генерал возглавил осадные работы вокруг города (с сентября 1877 года). Он организовал шесть участков линейного обложения Плевны, улучшил систему снабжения войск, создал пояса укреплений, проложил линии телеграфа. В ноябре Плевна пала. С апреля 1878-го по январь 1879 года Эдуард Иванович командовал всей действующей армией. Он организовывал ее возвращение домой, вел переговоры по подписанию мира. За военные заслуги был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени и орденом Св. Андрея Первозванного (1879). Тогда же получил титул графа и стал членом Государственного совета. В 1879-1880 годах в Одессе, а в 1880-1882 годах в Вильне Тотлебен занимал пост генерал-губернатора и командующего войсками военного округа.

В 1882 году генерал отправился заграницу для поправки здоровья. 19 июня (1 июля) 1884 года он скончался в местечке Бад-Зоден близ Франкфурта-на-Майне. Похоронен в Риге, вскоре после этого перезахоронен на Братском кладбище Севастополя.

В честь Э.И. Тотлебена назван бульвар в Софии и село в Болгарии (здесь каждый год празднуется его день рождения). В Плевне инженеру установлен памятник-бюст.

Сочинения:

Описание обороны г. Севастополя. В 3-х тт. СПб., 1863.