ТОСКАНА

Тоскáна ( ит. Toscana) — историческая область в Средней Италии, ныне административная единица Итальянской республики.

В древности Т. населяли племена этрусков , которые по наиболее вероятной версии были автохтонами и так или иначе привязываются к археологическим культурам Протовилланова и Вилланова (XII–VIII вв. до н. э.). Древнее название Т. — «Этрурия» или «Тусция» (совр. ит . Тушья, Tuscia) происходит от латинского наименования этрусков и долгое время сохранялось применительно к «Римской Тусции» в области Лацио. Этрусская цивилизация оказала огромное влияние на культуру Древнего Рима, который в первые века своей истории находился в зависимости от этрусков; первые римские цари были этрусками. В VI в. до н. э. расцвета достиг Союз 12 этрусских городов (Додекаполис), его влияние простиралось на юг и на север за пределы Т.; в дальнейшем этрусские города вошли в состав римских владений; это произошло примерно в середине III в. до н. э. Во II–I вв. до н. э. римляне основали в Т. свои колонии, ставшие важнейшими городами региона: Пизу, Лукку , Сиену и Флоренцию . В эпоху Великого переселения народов Лукка стала центром лангобардского герцогства, а при Каролингах — Тосканской марки. Из маркграфов наибольшим влиянием пользовалась последняя правительница области Матильда Каносская (1076–1115), выступавшая на стороне папства в его борьбе с германскими императорами. Она не оставила наследников, и борьба за верховное управление Т. между Римом и империей продолжилась, слившись в XIII–XIV вв. с противостоянием партий гвельфов и гибеллинов как внутри итальянских городов, так и в межгородских коалициях. В ходе этой борьбы города Т. создали и укрепили собственное коммунальное самоуправление, освободились от вассального подчинения местным синьорам, наместникам империи или епископам и, в свою очередь, подчинили себе окружающие территории (контадо) и местную феодальную знать. Главные города Т. пользовались фактической независимостью и вступили в противоборство за власть и влияние в регионе. В XI в. важнейшим центром Т. стала морская республика Пиза, с которой стали соперничать Лукка и Флоренция. Процветанию городов Т. способствовали их положение на пути из Франции на юг Италии (Виа Франчиджена), развитие текстильной промышленности, торговли и банковского дела. Разбогатевшие представители цехов ( пополаны ) приходили в городах к власти, устанавливая так называемое «народное правление». Конфликты городских верхов и низов, партий и кланов приводили к установлению единоличной власти синьоров и к подчинению одних городов другим. В XV в. наибольшего могущества достигла Флорентийская республика, завоевавшая Пизу, Пистойю, Ареццо и другие части Т. Во Флоренции зародилось мощное культурное течение Возрождения , охватившее всю Италию, а затем другие части Европы. Возрождение изначально основывалось на идее восстановления и подражания античной греко-римской культуре, но из ее сплава со средневековой традицией родился своеобразный художественный и литературный синтез, оказавший влияние на всю историю человечества. Во Флоренции расцвету Ренессанса способствовала политика фактических правителей города из семейства Медичи , которые с ­1530-х стали герцогами (с 1569 Великое герцогство Тосканское) под покровительством императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга . Независимость сохраняли Сиена (до 1555) и Республика Лукка. Правление Медичи продлилось до 1737, затем на герцогском троне их сменили представители Лотарингской ветви династии Габсбургов . В эпоху Наполеоновских вой­н Т. была завоевана Францией, в 1801–1807 существовало королевство Этрурия во главе с выходцами из Бурбон-Пармской династии, в 1809–1814 титул великой герцогини носила сестра императора Элиза, затем по решению Венского конгресса 1815 к власти вернулся Фердинанд III Габсбург-Лотарингский, но герцогство Лукка до 1847 оставалось под управлением жены Наполеона — Марии-Луизы Австрийской.

В период Рисорджименто герцог Леопольд II был на некоторое время отстранен от власти (1848), а в 1859 отрекся от престола; в марте 1860 Т. в результате плебисцита вошла в состав Сардинского, затем Итальянского королевства. С 1865 по 1871, до присоединения Рима, Флоренция была столицей объединенной Италии. Флоренция и Т. в целом, начиная с позднего Средневековья, внесли важнейший вклад в формирование общеитальянской культуры и современного итальянского языка, благодаря прежде всего творчеству трех «светочей» литературы — Данте , Петрарки и Боккаччо.

Лит. : Etruria, Tuscia, Toscana: l’identità di una regione attraverso i secoli. 2 vol. Pisa, 1992–1998; Storia della civiltà toscana. 6 vol. Firenze, 1999–2006; Storia della Toscana / A cura di Elena. Fasano Guarini et al. 3 vol. Bari, 2001; Fattorini R. et al. Breve storia della Toscana. Pisa, 2008; Firenze e la Toscana: genesi e trasformazioni di uno stato (XIV–XIX secolo) / A cura di J. Boutier J. et al. Firenze, 2010. М. А. Юсим .