ТОРУМ МАА, МУЗЕЙ

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» основан в 1987 году по инициативе представителей национальной творческой интеллигенции из числа ханты и манси.

Название «Торум Маа» с мансийского языка переводится как «Священная земля». «Торум Маа» представляет достоверную реконструкцию быта обских угров. Фонд музея составляет более четырех тысяч единиц хранения.

Музей координирует научную и экспедиционную работу в области этнографии коренных малочисленных народов автономного округа, организует передвижные и стационарные выставки, ведет просветительскую и образовательную деятельность, направленную на консолидацию коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, возрождение народных праздников и традиций.

Ежегодно музей предлагает вниманию посетителей традиционные праздники и обряды обских угров: семинары, мастер-классы, детские занятия, лекции, экскурсии для различных категорий посетителей.

Иллюстрации:

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».