ТОРМАСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Русский генерал (1801), граф (1816). Командующий 3-й армией во время Отечественной войны 1812 года . Главнокомандующий Москвы (1814-1819).

До Отечественной войны

Происходил из дворянского рода. Отец – Петр Иванович Тормасов, лейтенант флота.

В 1762 году стал пажом при дворе императора Петра III . В 20 лет начал служить в Вятском мушкетном полку в чине поручика. Тогда же в 1772 году Тормасов был назначен адъютантом генерала Я.В. Брюса . В 1774 году был отмечен чином премьер-майора. В 1782 году по указанию князя Г.А. Потемкина в качестве командира подавлял бунт крымских татар. Через год Тормасов стал командовать Далматским гусарским полком, переименованным затем в Александрийский легкоконный полк. В 1784 году Александр Петрович уже полковник.

Участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Во главе своей конной бригады воевал в Измаиле вместе с М.И. Кутузовым , бился в Мачинском сражении. В 1792 году был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.

В 1794 году принимал участие в подавлении восстания Тадеуша Костюшко . Проявил себя в сражениях под Мобаром, при Мацеевицах, во время штурма Варшавы. В 1798 году Тормасов стал генерал-майором и возглавил Кирасирский Военного Ордена полк.

В 1799 году был исключен со службы, но через год уже вернулся к ней, став шефом лейб-гвардии Конного полка. В 1801 году удостоился чина генерала от кавалерии. В 1803-1808 годах служил киевским, а затем рижским генерал-губернатором, с 1808 по 1812 год был грузинским главнокомандующим. Во время пребывания на Кавказе войска Тормасова смогли нанести поражения агрессивно настроенным Персии и Турции, а также усмирить готовое к восстанию местное население.

Война 1812 года. Во главе Москвы

С началом Отечественной войны Александр Петрович командовал 3-й армией, которая прикрывала российский юг. Со стороны врага против нее были выставлены саксонцы во главе с генералом Ренье. В июле Тормасов сумел взять Брест, а затем разбить в битве под Кобрином саксонскую бригаду. Тогда русскими было взято в плены около 2,5 тыс. человек. За взятие Пружан Тормасов был награжден орденом Св. Георгия 2-й степени. После битвы у Городечно войска Тормасова в августе объединились с русской дунайском армией. Вместе они вынудили противника отступить к Бресту.

После этого Александр Петрович передал командование адмиралу П.В. Чичагову, а сам отбыл в штаб Кутузова, получив там новое задание – руководить снабжением и пополнением русской армии. Однако Тормасов продолжал проявлять себя на полях сражений: он участвовал в боях под Малоярославцем, Вязьмой, Красным, командуя корпусом кавалерии. За битву под Красным был награжден орденом Св. Андрея Первозванного.

Участвовал в Заграничном походе русской армии . Временно возглавлял ее, заменив в Бунцлау больного Кутузова. После Люценского сражения Тормасов подал в отставку.

Александр Петрович стал членом Государственного совета. С 1814 года – главнокомандующий Москвы. Руководил восстановлением разрушенного наполеоновской армией города, за что в 1816 году получил титул графа.

А.П. Тормасов скончался от инсульта осенью 1819 года. Похоронен в Донском монастыре.