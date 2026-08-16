ТОРКВЕМАДА ТОМАС

Основатель и самый известный деятель Испанской Инквизиции , духовник королевы Изабеллы Католички.

Его дядей был кардинал Хуан де Торквемада, по утверждению современников, происходивший из семьи евреев-выкрестов. Получив богословское образование, вступил в орден доминиканцев. В 1452 году стал приором монастыря Санта-Крус в Сеговии. По-видимому, к этому времени относится его знакомство с Изабеллой, будущей королевой Кастилии. Вскоре он стал духовником Изабеллы и принял деятельное участие в организации ее брака с наследником Арагона Фердинандом.

В 1478 году папа Сикст IV разрешил создание Новой Испанской инквизиции, а в 1483 году ее главой был назначен Торквемада. Причем, инквизиция, таким образом, стала единственным институтом, который действовал в Арагонском и в Кастильском королевствах одиновременно.

В должности Великого инквизитора Торквемада принимал деятельное участие в создании инквизиционных трибуналов в разных городах. В 1492 году разработал проект эдикта об изгнании евреев из Испанских королевств - Гранадский или Альгамбрский эдикт был подписан сразу после захвата Гранады.

По оценкам некоторых источников, Торквемада лично ответственен за вынесение более 2000 смертных приговоров (хотя ряд решений выносились заочно).

Иллюстрация:

Графический портрет Т. Торквемады.