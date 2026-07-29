ТОРКЛУС ФЁДОР ЭМИЛИЙ КАРЛ ИВАНОВИЧ фон

Из потомственных дворян Витебской губернии, лютеранин. Окончил Полоцкую военную гимназию. 19.8.1875 поступил в Николаевское кавалерийское училище. 1.9.1875 зачислен на действительную службу. 10.6.1877 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики (со старшинством с 22.5.1877) с назначением в 29-ю артиллерийскую бригаду. 21.10.1877 прикомандирован к Динамюндской крепостной артиллерии. 16.4.1878 переведен в Динамюндскую крепостную артиллерию. 18.12.1878 произведен в подпоручики. 2.2.1879 переведен в 29-ю артиллерийскую бригаду. 28.2.1879 прикомандирован к Динамюндской крепостной артиллерии. 20.12.1879 произведен в поручики. 2.1.1880 переведен в Динамюндскую крепостную артиллерию. 13.10.1880 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 20.5.1881 отчислен из академии по невыдержании переводного экзамена. 15.5.1883 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 1.10.1884 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 7.4.1887 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1887 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Виленский военный округ. 13.2.1888 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 27-й пехотной дивизии. 30.8.1891 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 4-го армейского корпуса. 16.2.1893 назначен старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. 28.2.1895 назначен штаб-офицером при управлении 45-й пехотной резервной бригады. 2.4.1895 произведен в полковники за отличие по службе. С 30.4.1896 по 30.9.1896 прикомандирован к 113-му пехотному Старорусскому полку для цензового командования батальоном . 25.1.1898 назначен начальником штаба 45-й пехотной дивизии. 3.2.1903 назначен командиром 194-го пехотного резервного Мстиславского полка. 11.10.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 62-й пехотной дивизии. 1.8.1906 назначен командиром 1-й бригады 45-й пехотной дивизии. 6.10.1906 назначен командиром 1-й бригады 27-й пехотной дивизии. 17.10.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 6-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. В августе 1914 г. во время Восточно-Прусской операции прорвался из окружения вместе со штабом дивизии и сводной колонной из остатков частей 15-го армейского корпуса.31.10.1914 назначен командиром 15-го армейского корпуса. 6.12.1916 произведен в генералы от инфантерии. 16.1.1917 назначен членом Военного совета. 21.5.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. В 1918 г. состоял на учете в РККА, как бывший офицер Генерального штаба. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь протоиерея вдова штабс-капитана Лидия Дмитриевна (урожденная Внукова, в 1-м браке Васильева). Дети: Сергей (р. 28.5.1891).