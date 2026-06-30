ТОРИ

Откуда пошли тори?

Фактически первые тори появились в ходе Английской гражданской войны между роялистами (сторонники короля Карла I) и сторонниками Долгого парламента.

Как политический термин тори вошли в английскую политику во время кризиса 1678 – 1681 гг., вызванного противостоянием вокруг Билля об отводе. Слово «тори» носило оскорбительные оттенки – «человек, объявленный вне закона», «грабитель». Она вобрала в себя тех, кто был против Билля об отводе (попытка не допустить признания наследником Карла его брата Джеймса, герцога Йоркского).

В 1670 – 1680-х гг. тори – объединение консервативных роялистов, оказывавших поддержку Карлу II. Они ратовали за сильную монархию как противовес власти парламента, выступали за особый статус Церкви Англии.

В ходе Славной революции 1688 г. часть тори оказывалась на стороне революции. Но общие завоевания революции не были выгодны тори.

При короле Вильгельме III тори не раз оказывались в правительстве Англии, наряду с вигами. Первоначально в советы министров входили в основном тори, но в дальнейшем лидерство перешло вигам. Рост авторитета тори произошел во время правления королевы Анны. Между тори и вигами велась жесткая борьба за власть в парламенте.

Тори в XVIII в.

Тори были группировкой сторонников абсолютизма. В 1720-х гг. партия подверглась изменениям в идейном плане, пополнив свою «программу» социально-философскими, религиозными (англиканство, пресвитерианство, терпимость к католикам), политическими и другими положениями. В результате партия получила новых сторонников.

В середине XVIII в. тори окончательно сложились как политическая партия – оплот земельной аристократии и верхов англиканского духовенства, мелкого и среднего дворянства, части мелкой буржуазии. В период с 1780-х гг. по 1830 г. тори неизменно были у власти.

Тори в XIX в.

В начале XIX в. позиции тори ослабли. Этому способствовали хлебные законы 1815 г. и репрессивная политика правительства Р.С. Каслри. Либеральная часть тори предприняли попытку найти компромисс с промышленной буржуазией, но это обострило разногласия внутри партии. К тому же после парламентской реформы 1832 г., разрешавшей доступ в парламент промышленной буржуазии, позиции тори пошатнулись.

В 1834 г. на базе партии тори оформилась Консервативная партия Великобритании, которая сохранила свое неофициальное название «тори». В 1870 – 1880-х гг. помимо аристократов-лендлордов к партии начала присоединяться колониально-банковская и крупная промышленная буржуазия, разочаровавшаяся в Либеральной партии. Защищая интересы земельной аристократии, тори постепенно превращались в основную партию английского монополистического капитала.

Тори в XX в.

В 1918 – 1939 гг. Консервативная партия была у власти. В 1940 г. во главе коалиционного правительства встал У. Черчилль – лидер консерваторов.

Поражение тори на парламентских выборах 1945 г. заставило партию реорганизовать свой партийный аппарат и подготовить более гибкую программу по социальной политике. В 1951 – 1964 гг. тори удерживали власть. Очередной этап лидерства начался с 1970 г.

Большая власть внутри тори сосредоточивалась в руках председателя, который после победы партии на парламентских выборах получал кресло премьер-министра. В 1979 г. этот пост получила М. Тэтчер, а консерваторы усилили свое влияние.

В начале 1990-х гг., несмотря на удержание власти в своих руках, тори начали терять популярность. Выборы 1997 г. они проиграли.

Свои позиции тори начали постепенно отвоевывать в начале 2000-х гг. На выборах 2010 г. они не смогли получить подавляющего большинства голосов и сформировать однопартийное правительство, но уже в ходе выборов 2015 г. Консервативная партия получила абсолютное большинство и право организации однопартийного правительства.