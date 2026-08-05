ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАХРАМЕЕВЫХ

Крупная российская промышленная фирма по торговле хлебом, основанная в 1820 году в Ярославле.

Основание и деятельность компании

Единоличное предприятие, занимавшееся хлебной торговлей, было создано Иваном Федоровичем Вахрамеевым в 1820 году в Ярославле и стало семейным делом Вахрамеевых. В 1833 году оно было унаследовано сыном основателя Александром, а в 1895 году - его внуком Иваном.

Предприятие прошло долгий путь развития, который можно проследить по фактам и цифрам, отмечающим показатели роста фирмы. До 1840 года в распоряжении предприятия было лишь покупное зерно, которым и торговали. Однако со временем развернулась торговля пшеничной мукой уже собственного размола.

В 1878 году недалеко от станции Семибратово Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Вахрамеевыми была построена Исадская водяная мельница, на которой в начале следующего столетия числилось более 300 рабочих. Однако стоит отметить, что тогда Исадская мельница не была единственной, и число “300” обозначает общее количество рабочих на двух мельницах. Зерна перерабатывалось почти на 2 млн. рублей, а стоимость производимой продукции насчитывала 2 млн. 234 тыс. рублей в год.

А.И. Вахрамеев

Иван Александрович Вахрамеев (1843-1908) был, пожалуй, самым известным хозяином Торгового дома Вахрамеевых. Он был крупнейшим ярославским предпринимателем и общественным деятелем, занимал должности гласного городской думы Ярославля, городского головы. Для фирмы Александр Иванович приобрел два парохода в 1897 году. Для своего города он сделал очень многое - именно при нем в Ярославле был проложен водопровод, проведена телефонная связь, уличное электроосвещение, пущен первый трамвай, основаны Вольное пожарное общество, Общество взаимного страхования, открыты бесплатные народные чтения.

Стоит отметить, что в начале ХХ века Вахрамеевы изменили свою фамилию на Вахромеевы, что отразилось и на названии фирмы – теперь оно звучало как «Торговый дом хлебных товаров, И.А. Вахромеев с сыновьями».

Учреждение товарищества. Награды

В 1909 году было учреждено полное товарищество с капиталом в 2 млн. рублей. Во главе предприятия встали Александр Иванович и Сергей Иванович Вахромеевы.

За высокое качество продукции Торговый дом Вахромеевых неоднократно получал награды на всероссийских и международных выставках. Высшие награды фирма получала 9 раз (в том числе на выставках в Париже и Чикаго, а также на Нижегородской выставке).