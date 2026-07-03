ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАТЬЕВ БОГАРСУКОВЫХ

Торговая фирма, действовавшая в форме полного товарищества, специализировавшаяся на торговле мануфактурными товарами.

Торговый дом братьев Богарсуковых был основан купцами Никитой, Карпов и Христофором Павловичами Богарсуковыми в Екатеринодаре в 1910 году. Все шестеро компаньонов компании принадлежали семье Богарсуковых, так что это действительно была семейная фирма. Основной капитал фирмы на 1914 год составлял 1,2 млн рублей.

Специализацией компании были мануфактурные товары - различные ткани, текстильные изделия. Размах деятельности торгового дома был немалым - торговые операции проводились во многих городах - в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сухуми.

В 1913 году на торговых предприятиях, принадлежащих братьям Богарсуковым, трудилось около 180 рабочих и служащих.

В Екатеринодаре купцам принадлежали здания на ул. Красной, 76 (ныне магазин «Детский мир»), на углу Красной и Гимназической (Гимназическая, 65), на Гимназической (Гимназическая, 67), Графской, 25 (Советская, 35), Штабной, 22 (Комсомольская, 36), на углу Екатерининской и Карасунского канала и др.

В 1901 году напротив здания “Гранд-отеля” предпринимателя Поликарпа Губкина братья построили роскошный дом, сразу же затмивший соседа-конкурента. Это был двухэтажный особняк, в котором сочетались классический и барочный стили. В настоящее время в этом здании располагается Историко-археологический музей им. Е.Д. Фелицына.

В марте 1913 года умер Никита Богарсуков. После Гражданской войны и установления Советской власти представители рода оказались рассеяны по разным городам и странам.

Их дом также повидал немало - в разные годы там размещались: штаб Деникина, санитарная часть 9-й армии, дом пионеров, НКВД. Затем дом сменил многих хозяев, пока в начале 1960-х годов его не передали Краснодарскому государственному музею им. Фелицына.