ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ И ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА"

Компания, основанная для торговли нефтью и осуществления перевозки грузов и пассажиров по Каспийскому морю, реке Волге и ее притокам, реке Оби и ее притокам в период с 1910 года по 1918 год (с момента создания до национализации большевиками).

Общество было создано посредством слияния судоходных и нефтеторговых компаний: торгово-промышленного и пароходного товарищества Якова Степановича Чернонебова в Нижнем Новгороде, предприятия нижегородского купца Дмитрия Васильевича Сироткина, а также астраханских торговых домов «Е. И. Лбова и сыновья» и «Захаров и Скрепинский». Устав Общества был утвержден 11 апреля 1910 года. Располагалось оно в Нижнем Новгороде. Основной капитал Общества насчитывал 6 млн рублей. Директором-распорядителем вновь созданной компании стал Дмитрий Васильевич Сироткин. Он сумел поставить дело таким образом, что за два года существования пароходства его капиталы увеличились в два раза. В Правление торгово-промышленного и пароходного общества «Волга» (находилось в Нижнем Новгороде по адресу Ильинская улица, д. 34) входили И. Ф. Скрепинский (председатель), П. О. Гукасов, И. М. Лбов, П. А. Рукин.

Одной из функций Общества была перевозка нефтепродуктов. Они перевозились по Волге в железных наливных баржах вместительностью до 600 тыс. пудов каждая: «Зинаида Волконская», «София Палеолог», «Евдокия Урусова», «Боярыня Морозова», «Марфа Посадница» и др.

Д.В. Сироткин стремился усовершенствовать систему перевозок. Думал он и об экономии затрат при сохранении и повышении эффективности работы. Так он решил осуществить модернизацию всего флота пароходства «Волга» посредством замены паровых двигателей на буксирах на более экономичные тепловые (дизели). Рассчитав необходимую сумму для осуществления соответствующего комплекса модернизирующих мер и сделав выводы, Сироткин предоставил партнерам свои расчеты, подтверждающие выгодность строительства теплоходов не на чужих верфях, а на собственном государственном заводе. Так он смог убедить их в необходимости создания собственного машиностроительного завода.

Дела Общества шли в гору, и уже в 1912 году на левом берегу Волги, на так называемых Фофановых горах, был основан машиностроительный завод под названием «Нижегородский теплоход». Там началось производство нефтеналивных барж, теплоходов-буксиров.

Помимо перевозок, велась еще и торговля нефтепродуктами. К 1913 году основной капитал фирмы был увеличен до 10 млн рублей. К 1914 году в распоряжении торгово-промышленного и пароходного общества «Волга» находилось уже более 40 буксирных теплоходов и пароходов и 150 железных и деревянных барж. Его суда появляются на Каспии, Оби, Иртыше, Северной Двине, Дунае.

Кроме того, Общество организовало постройку двух теплоходов специально для осуществления перевозки наливных и сухих грузов по Мариинской водной системе до Петербурга. Таким образом, общая грузоподъемность флота компании составила 25 млн пудов.

Декретом от 5 февраля 1918 года торгово-промышленное и пароходное общество «Волга» было национализировано.