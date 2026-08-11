ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВOР (исп. Tratado de Tordesillas, порт. Tratado de Tordesilhas)

Соглашение, заключенное между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в мире и разграничении путей дальнейших колониальных захватов. Договор был подписан в городе Тордесильяс, в Кастилии 7 июня 1494 г. Договор был ратифицирован испанской стороной 2 июля 1494 г., а португальской – 5 сентября 1494 г. Несмотря на ратификацию соглашения обеими странами-участницами, Тордесильясский договор был одобрен папой римским Юлием II только в 1506 г. Однако еще в 1493 г. Папа Александр VI утвердил демаркационную линию, которая проходила с севера на юг в 100 лигах к Западу от островов Зеленого Мыса.

По договору 1494 г. раздел мира проходил по так называемому «Папскому меридиану», который протягивался через оба полюса и пересекал Атлантический океан в 370 лигах от самой западной точки островов Зеленого Мыса. Зона влияния Португалии располагалась к востоку от демаркационной линии, и Испании – к западу. Договор затрагивал не только уже известные земли, но и те территории, которые еще предстояло открыть. Важная статья договора касалась кораблей, замеченных в порту конкурента. Такие корабли подлежали конфискации в пользу монарха.

Целью договора было предотвращение колониальных конфликтов между Испанией и Португалией из-за освоения и покорения новых территорий. Однако последовавшие за подписанием договора географические открытия обусловили необходимость проведения демаркационной линии на востоке, поскольку ее отсутствие провоцировало столкновения между Испанией и Португалией в Тихом океане. Новым этапом разграничения сфер влияния после Тордесильясского договора стал Сарагосский договор, подписанный в 1529 г.

Раздел проходил по Тихому океану в 275.5 лигах от к востоку от Молуккских островов. Тордесильясский договор, предусматривающий раздел мира между двумя государствами, являвшимися новаторами в области географических открытий, мореплавания и навигации, не соблюдался в полной мере не только самими участниками соглашения, но и их конкурентами (Голландией, Англией, Францией). Договор о разделе сфер влияния в мире от 7 июня 1494 г. положил начало следующему этапу развития зарождающихся колониальных империй. Тордесильясский договор был отменен в 1777 г. договором в Сан-Ильдефонсо.

Иллюстрация:

Карта Тордесильясского договора.

Исторические источники:

Хроники открытия Америки (Книга I). — Москва: Академический проект, 2000.

Автор статьи: Медведь А.О.