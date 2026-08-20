ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВОР 1494

Тордеси́льясский договóр 1494 ( исп. Tratado de Tordesillas; порт. Tratado de Tordesilhas) — договор между Испанией и Португалией о разделе направлений океанской экспансии и сфер влияния за пределами Европы. Подписан 7 июня 1494 в г. Тордесильясе, утвержден с испанской стороны королями Фердинандом (Фернандо) II Арагонским и Изабеллой I Кастильской , с португальской — королем Жоаном II Совершенным Государем . Заменил Алкасовасский договор 1479, по которому территории к югу от Канарских островов считались сферой влияния Португалии. Открытие Америки Х. Колумбом заставило Испанию добиваться пересмотра прежних условий. Под ее давлением папа Александр VI издал в 1493 четыре буллы, закреплявшие права Испании на все вновь открытые земли к западу от меридиана, проходящего в 100 лигах к западу от о-вов Зеленого Мыса. В ходе переговоров линия раздела была передвинута на 270 лиг на запад, что позднее дало Португалии права на Бразилию. Разграничительная линия в ­Восточном полушарии была установлена позднее Сарагосским договором 1529 . В целом Т. д. оказался выгоден для обеих стран (хотя не смог предотвратить пограничных конфликтов в Бразилии); другими государствами официально не признан. Отменен по договору, заключенному в Сан-Ильдефонсо в 1777. В Т. д. были заложены основы колониальной политики пиренейских держав, сформулированы принципы доктрины «закрытого моря» и исключительных прав Испании и Португалии на владение всем миром за пределами Европы. В 2007 Т. д. включен в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира».

Ист .: Тордесильясский договор между королями Испании и Португалии о разделе мира 7 июня 1494 г. [извлечения] // Путешествия Христофора Колумба: Дневники, письма, документы. 4-е изд. М., 1961; Corpus documental del Tratado de Tordesillas / Coord. L. A. da Fonseca, J. M. Ruiz Asencio. Valladolid, 1995; Tratado de Tordesillas, 1494. Pt. 1–2. Madrid, 2007.

Лит .: El tratado de Tordesillas y su época. 3 vol. Madrid, 1995. В. А. Ведюшкин.