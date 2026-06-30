ТОРБЕКЕ, ЙОХАН РУДОЛЬФ

Тóрбеке ( нидерл. Thorbecke) , Йохан Рудольф (14.01.1798, Зволле — 04.06.1872, Гаага) — нидерландский государственный деятель, политик-либерал, ученый. Окончил отделение древней филологии Лейденского университета, в июне 1820 получил степень доктора. В 1820–1824 продолжил обучение в Германии в университете Гёттингена, в это же время приват-доцент университета Гиссена (1822–1823). В 1825–1830 — профессор политических наук в университете Гента. После Бельгийской революции 1830 переехал в Лейден, в 1831–1849 профессор Лейденского университета. Сыграл важную роль в формировании в Нидерландах либеральной оппозиции, боровшейся за проведение конституционной реформы. В 1830-х примкнул к движению либералов, группировавшихся вокруг журнала «De Gids», в котором в 1839 опубликовал написанные им «Заметки о Конституции». В 1840 — чрезвычайный член нижней палаты Генеральных штатов ; в 1844–1845 и 1848–1849 депутат нижней палаты. В 1848 Т. возглавил Государственную комиссию по пересмотру конституции. Разработчик Конституции Нидерландов 1848, значительно ограничившей власть короля. В 1849–1853 — глава первого в истории Нидерландов либерального правительственного кабинета, занимал в нем пост министра внутренних дел; глава либеральных кабинетов (и министр внутренних дел) в 1862–1666 и 1871–1872. В 1853–1862 и 1866–1871 — депутат нижней палаты Генеральных штатов; в 1866–1872 — государственный министр. Т. инициировал реформы в интересах промышленной буржуазии, его министерскими кабинетами был принят новый избирательный закон, расширены права провинциальных штатов, снижены таможенные тарифы (1862), отменено рабство в Нидерландской Вест-Индии (1862), парламент наделен правом контроля над управлением Нидерландской Индией (1864). В Нидерландах Т. считают выдающимся национальным государственным деятелем XIX в.

Соч. : Het Thorbecke-Archief. 1798–1872 / Uitgegeven door J. Brandt-Van der Veen. 3 delen. Utrecht, 1955; Groningen, 1962; Utrecht, 1967.

Лит. : Drentje J. Thorbecke. Een filosoof in de politiek. Amsterdam, 2004; Aerts R. Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman. Amsterdam, 2018. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.