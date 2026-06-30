ТОПЧИБАШЕВ МИРЗА ДЖАФАР

Российский учёный-востоковед, тайный советник и поэт.

Происхождение и образование

Родился в старинном азербайджанском городе Гяндже. Род его берет начало от известного в Азербайджане рода Топчубаши. Отец его Алимардан бек относился к наиболее образованным и известным в городе людям. Он был преподавателем в медресе и знал азербайджанский, арабский, грузинский, персидский и русский языки. М.Д.Топчибашев получил хорошее домашнее образование, учился в медресе. Он хорошо владел азербайджанским, арабским, армянским, грузинским, персидским, русским и турецким языками.

Университетская карьера и служба в МИДе

В 1811 г. приехал в Санкт-Петербург в составе свиты грузинского царевича Т.Г. Багратиони (1782-1846). В начале 1812 г. по рекомендации царевича Топчибашев был принят на работу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел переводчиком конфиденциальных (секретных) бумаг. Переводы Мирзы Джафара с персидского языка конфиденциальных писем были настолько полны, точны и ясны, что складывалось впечатление, будто письма писались на русском языке. Одновременно он поступил на службу в Главный педагогический институт практикантом персидского языка. После преобразования института в Санкт-Петербургский университет (8.02.1819) он 7 марта 1823 г. был утвержден адъюнкт-профессором персидской словесности. На кафедре персидской словесности университета до 1822 г. ординарными профессорами работали Ф.Шармуа и И. Деманж, приглашенные из Германии и Франции. В 1835 г. он стал экстраординарным профессором, а в 1843 г. - ординарным профессором. В 1845-1846 и 1848-1849 годах преподавал и турецкий язык. 24 марта 1849 г. он ушел на пенсию по состоянию здоровья.

Общественная и преподавательская деятельность.

Параллельно с университетом Мирза Джафар преподавал персидский язык в Учебном отделении восточных языков Азиатского департамента МИД (1823-1869). Топчибашев выполнял и большую общественную работу. В 1851 г. был избран членом-учредителем Российского археологического общества и управляющим Восточного Отделения Российского археологического общества. У Топчибашева брали уроки персидского языка А.С.Грибоедов, а турецкого - О.И.Сенковский. За выдающиеся заслуги перед Российской империей постановлением Сената и с одобрением императора была учреждена «Премия Топчибашева». В 1868 г. он передал декану юридического факультета императорского Санкт-Петербургского университета профессору И.И. Ивановскому в дар государственный банковский пятипроцентный билет на сумму в одну тысячу рублей. Он завещал выдавать премию раз в два года в размере ста рублей за лучшую студенческую работу за счет процентов, накопившихся за счет этой суммы.