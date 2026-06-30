ТОН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

Русский зодчий, создатель русско-византийского архитектурного стиля, наиболее полно воплотившего в здании храма Христа Спасителя . Ректор Академии художеств .

Ранние годы. Образование

Происходил из семьи осевшего в России немца-ювелира. Помимо него у родителей было еще двое сыновей. В течение нескольких лет был учеником известной столичной школы Петришуле, затем в 1804 г. поступил в Академию художеств. Здесь его наставником стал сам А.Н. Воронихин . В 1815 г. Тон выпустился со званием художника 1-й степени и малой золотой медалью, после чего еще пару лет находился при альма-матер.

Начало карьеры. Италия

В 1817 г. начал служить в столичном комитете строений и гидравлических работ. Через год удостоился награды за проект ярмарки для академии, после чего в качестве ее пансионера был отправлен в Италию.

Здесь он изучал архитектурные образцы античности и раннехристианской эпохи, размышлял над задачами храмового зодчества. Посетил Сицилию, Флоренцию, Милан, Геную, также побывав в Швейцарии и Франции. В Риме Тон занимался восстановительными работами касательно ряда античных построек, чем заработал себе некоторую известность.

На родине

Итальянский опыт архитектора привлек внимание государя Николая Павловича . Результатом этого стало возвращение первого на родину и зачисление в Кабинет Его Величества. Здесь его первой работой стала частичная переделка здания Академии художеств, что также сделало Тона академиком и профессором (1830). Первым опытом в церковном зодчестве для мастера стала перестройка Екатерининского храма в Петербурге.

Успехи архитектора привели к возложению на него в 1829 г. важной миссии царем: тот должен был создать новый проект храма Христа Спасителя в честь победы в войне 1812 г. взамен старому проекту Витберга. При этом храм должен был отвечать духу древнего русского зодчества, с чем зодчий прекрасно справился.

В это время Тон составил еще несколько проектов: воронежской церкви св. Митрофана, нового монастыря, иконостаса Казанского собора, казанского памятника Державину, царскосельского Екатерининского и петергофского Петропавловского соборов. Кроме того, зодчий занимался возведением памятника Дмитрию Донскому на Куликовском поле и петербургского храма Введения Богородицы. В последнем к тому моменту наиболее заметно проявился русско-византийский стиль Тона. За этим последовали проекты церквей в самых разных городах: Новгороде, Свеаборге и др. Власти стали заказывать Тону проекты типовых церквей в том самом русском стиле. В 1838 г. увидело свет первое, а через шесть лет второе издание альбома тоновских чертежей, куда вошли почти все его постройки.

Помимо дальнейшего выполнения типовых проектов (например, домов казенных поселений) и возведения церквей, архитектор занимался и уникальными проектами. Среди них Кремлевский дворец (1838-1849), отделка Оружейной палаты, участие в восстановлении колокольни Ивана Великого (1849-1852), возведение некоторых станций Николаевской и Царскосельской железных дорог (1840-1850-е).

При этом продолжались работы по храму Христа Спасителя. Возведя в начале 1850-х храмовое здание, Тон занялся разработкой его интерьера.

Последние годы

В 1854 г. невероятно востребованный и любимый Николаем I зодчий стал ректором родной Академии художеств. В это время он занимался проектом иконостаса ХХС, шпиля колокольни Петропавловской крепости, а также сибирских церквей и мн.др.

В 1864 г. был удостоен чина тайного советника. Спустя три года стал почетным членом Московского архитектурного общества. Был награжден множеством российских наград, среди которых ордена св. Владимира, св. Анны, св. Станислава, Белого Орла.

Скончался К.А. Тон зимой 1881 г. в возрасте 86 лет, оставив после себя многочисленных учеников. Погребен на петербургском Волковом кладбище.