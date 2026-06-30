ТОМТОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Томторский краеведческий музей имени Н.М. Заболоцкого-Чисхана был создан в 1992 году на основе небольшой переписки школьников с бывшими узниками Колымы.

Руководит им преподаватель русского языка и литературы, заслуженный учитель России М.П. Боярова. Музей в настоящее время является одним из лучших музеев республики.

Уникальность его заключается в том, что здесь собрана не только история создания лагерей ГУЛАГ а в Оймяконье, история строительства трассы Хандыга-Магадан, но и материалы о жизни и творчестве замечательных поэтов и писателей, отбывавших ссылку в наших краях и оставивших потрясающее по своему содержанию и силе литературное наследие.

Итог 25-летней работы по краеведению представлен в разных павильонах: в трех якутских балаганах и музее ледовых скульптур (автор - А.И. Шадрин, обладатель гран-при России), расположенном в штольне "Эбэ-хайя". В главном корпусе музея хранится богатая история Оймяконского района в письмах, воспоминаниях, фотографиях и личных вещах.

А в первом балагане, рядом с якутской печью-камельком, расположились экспонаты национальной утвари, во втором - уникальные исторические материалы об Оймяконском купце-меценате начала XIX века Н.О. Кривошапкине, третий представлен музеем природы полюса холода.

Иллюстрации:

Томторский краеведческий музей имени Н.М. Заболоцкого-Чисхана.